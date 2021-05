Rotterdammer verdacht van betrokkenheid bij omkopen politieagent

De recherche startte in mei 2020 een onderzoek naar de agent uit Vianen. In zijn kluisje lagen vertrouwelijke documenten die niets te maken hadden met zijn werk. Later vond de rijksrecherche in zijn huis een extra beveiligde telefoon waarmee criminelen met elkaar communiceren.

De agent gaf toe dat hij twee jaar lang politie-informatie had verkocht aan criminelen. In ruil voor informatie uit strafdossiers of voor het natrekken van kentekeninformatie kreeg hij steeds een paar honderd euro. Hij zit inmiddels voor vier jaar vast.

Naast de dinsdag aangehouden Rotterdammer is in maart al een 47-jarige man uit Zeist opgepakt. Hij zou de agent geld hebben betaald in ruil voor de vertrouwelijke informatie. Het Openbaar Ministerie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.