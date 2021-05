Na de minibieb, plantenbieb en voedselbieb voor mensen kunnen zelfs honden nu hun hart ophalen met 'Stokkenbieb'

Honden die met hun baasje op de Wantijdijk in Dordrecht lopen, hoeven tegenwoordig niet al te veel moeite meer te doen voor het vinden van een stok om mee te spelen. Op de dijk is namelijk sinds kort een heuse 'stokkenbieb' te vinden. Gemaakt door Esmée Geertsma, om haar vorig jaar overleden Golden Retriever Jesper te herdenken.

'Jesper's Stokkenbieb' is niet meer dan een houten kist met stokken erin, maar vindt volgens Geertsma gretig aftrek. "Honden en hun baasjes kunnen er een stok uit halen om mee te spelen. Een simpel concept, maar het bevalt wel", legt ze uit aan RTV Dordrecht.

Voor mensen bestaan er al mini-biebs voor boeken, planten en eten, maar het idee voor deze bieb deed Geertsma op via sociale media. "Ik zag zoiets voorbij komen in Amerika. Mijn hond was heel geliefd hier op de dijk en lag altijd in het gras. Hij deed z'n kop omhoog als er mensen langsliepen. Dat bracht bij veel voorbijgangers een glimlach op het gezicht." Dat wilde ze graag op een of andere manier in stand houden. "Ik wilde de band tussen mens en hond benadrukken en dat kan dus simpel met een bak en een paar stokken."

Ze heeft er zelfs een speciale Instagrampagina voor opgericht, waarop ze geregeld foto's krijgt van andere hondeneigenaren die de kist hebben gevonden. "Ik had niet verwacht dat er zoveel gebruik van gemaakt zou worden. Er ontstaat een soort gemeenschap op deze manier, van hondenliefhebbers die hier graag wandelen."