Feyenoord-fans missen Spartanen bij de derby: 'Zij zijn óók Rotterdam'

Op het moment dat de man maandag online een kaartje wilde kopen voor Feyenoord-Sparta, had hij al 1400 wachtenden voor hem. "De vorige keer (tegen Vitesse, red.) zat ik er naast. Toen kwam ik daar echt niet doorheen", zegt hij. "Maar nu heb ik gelukkig wél een kaartje."

Kijk hieronder naar de reportage bij het Van der Valk Hotel in Ridderkerk, waar Feyenoord-supporters zich lieten testen op het coronavirus. De tekst gaat verder onder de video:

Het enthousiasme is duidelijk merkbaar bij de Feyenoord-fans. "Het is ruim een jaar geleden dat ik voor het laatst naar Feyenoord ben geweest. Ik heb er zin in, want tegen Sparta gaat het nu ergens om", zegt een andere fan.

Sparta-fans worden gemist

In De Kuip zullen alleen Feyenoord-supporters aanwezig zijn. Sparta-fans zijn niet welkom. Dat vinden de meeste Feyenoorders jammer. "Ik snap de frustratie van de Spartanen heel goed", vertelt een jonge vrouwelijke Feyenoord-fan. "Voor Feyenoord-supporters is dit duel een extraatje."

Een oudere supporter baalt er ook van dat er geen uit-fans zijn. "Sparta is óók Rotterdam. De tegenpartij hoort er eigenlijk ook bij, vind ik. Dat maakt het leuker en gezellig in De Kuip."

Maar de supporters van Zuid, die in Ridderkerk werden getest, zijn wel op hun hoede voor de club uit West. Het zal voor Feyenoord in elk geval niet makkelijk worden, klinkt het bij het Van der Valk Hotel. "Sparta heeft de flow", merkt een oudere supporter op. "Maar waarschijnlijk heeft trainer Dick Advocaat nog een klein addertje onder het gras zitten."