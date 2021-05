'Hoe dan?!' Brommobiel rijdt tegen het verkeer in op uitvoegstrook A20

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat reed de bestuurder rond 15:00 uur op de uitvoegstrook. Welke route de bestuurder van de brommobiel daarvoor al had afgelegd, is niet duidelijk. Het uitstapje naar de snelweg was in ieder geval van korte duur, want al gauw werd een berger ingeschakeld om de bestuurder en brommobiel elders te brengen. Het is niet bekend of de bestuurder is bekeurd.

De actie heeft geen grote consequenties gehad voor het verkeer op de A20 richting de A16. Er werd voor korte tijd een snelheidsbeperking ingesteld, maar er is verder volgens de woordvoerder geen overlast geweest.

Op sociale media wordt met verbazing gereageerd op het voorval. "Dan ga je toch twijfelen of de bestuurder wel een brommerrijbewijs heeft weten te behalen."