Fraser snapt Spartaanse kritiek op aanwezig thuispubliek: 'Dat is wel een vorm van competitievervalsing'

"Je merkte het eerder dit seizoen toen wij thuis tegen VVV speelden, of Willem II tegen RKC. Toen zei ik ook al dat ik het competitievervalsing vond met betrekking tot die duels", zo zegt Sparta-trainer Henk Fraser. "Gaan we er echter een punt van maken? Dat niet, want uiteindelijk is iedereen voorafgaand aan dit seizoen akkoord gegaan met dit protocol. Maar kan je spreken van competitievervalsing net zoals VVV of RKC dat toen konden zeggen? Dat denk ik wel."

Underdog of favoriet?

Sparta komt ieder geval wel met veel zelfvertrouwen richting De Kuip. In de laatste tien duels wist alleen landskampioen Ajax meer punten te pakken (28) dan Sparta (23) en dat maakt het een hele gevaarlijke underdog. "Ik snap dat sentiment wel", vervolgt Fraser, die echter niet wil spreken van een favorietenrol. "Als wij tien keer spelen tegen Feyenoord dan win je misschien twee keer. In dat opzicht helpt het ontbreken van een return denk ik wel, dat geeft een grotere club niet de kans om het in de uitwedstrijd rustig uit te spelen."

Rotterdammer Jeffry Fortes - die afgelopen weekend in mocht vallen voor Aaron Meijers en mogelijk ook in De Kuip in de basis begint - kijkt ook halsreikend uit naar de wedstrijd tegen Feyenoord. "Dit is waar je voor speelt, een wedstrijd om te bepalen wie zich de beste club van Rotterdam kan noemen", zegt Fortes, die zelf blij was dat hij zondag in de 1-2 overwinning op SC Heerenveen mee kon spelen. "Ik heb misschien niet zoveel gespeeld als ik zou willen, maar dat je dan belangrijk kan zijn voor het team, dat is altijd mooi. En over die fans die niet komen? Dan moeten we maar winnen zodat we hier weer kunnen feesten met de fans."

Laatste wedstrijd(en) Harroui?

Wat betreft de defensie wordt het wat dat betreft mogelijk puzzelen voor Fraser. "Meijers heeft extra rust gekregen, misschien kan hij toch weer meedoen", zegt Fraser, die anders mogelijk weer op Fortes op rechtsback en Abels op linksback moet rekenen. Wie er wel bij zal zijn is Abdou Harroui, die mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Sparta speelt. "Ik wil het sowieso mooi afsluiten maar als we niet doorkomen, dan moeten we alsnog beseffen dat we dan met een achtste plek ontzettend trots mogen zijn op onszelf. En ik kan denk ik ook wel spreken over een ontzettend mooi hoofdstuk bij Sparta."

Ondertussen gonzen de geruchten rondom Harroui door. Van Werder Bremen en Lille tot Nederlandse topclubs. "Natuurlijk hoor ik weleens wat maar ik probeer er rustig onder te blijven, vooral als er nog niks concreet is", zegt Harroui, die met een knipoog afsluit: "En als er wat concreet is, dan ga ik het zeker niet proberen te verbergen voor jullie."

Natuurlijk besteden we bij Rijnmond uitgebreid aandacht aan de stadsderby. Zo is de wedstrijd in zijn geheel te volgen via de radio. Sinclair Bischop en Ruud van Os doen verslag vanuit De Kuip. De wedstrijd begint om 21:00 uur en de uitzending van Rijnmond Sport start om 20:00 uur.