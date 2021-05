Sliedrechter ontkent terroristische activiteiten in Syrië

Een 33-jarige man uit Sliedrecht ontkent dat hij lid is geweest van een terroristische organisatie in Syrië. Volgens justitie was hij vier jaar lang aangesloten bij Jahbat Al-Nusra, dat gelieerd was aan Al-Qaida.

De Syrische vluchteling zegt dat hij niet terug is geweest naar zijn vaderland, maar wel in Turkije heeft gezeten. Justitie heeft foto's en filmpjes bestudeerd uit Syrië waarop de man zou staan. Hij zou dan onder meer met wapens te zien zijn en in een maisveld tussen rebellen bij een strategische dam. Ook zou hij te zien zijn met kopstukken van Al-Nusra.

Zijn advocaat Tamara Buruma wijst erop dat het bezit van een wapen niets zegt. Dat was in Syrië puur lijfsbehoud. Ze betwist ook dat haar cliënt op een filmpje te zien is en wil onderzoek naar gezichtsherkenning.

Abdulkader A. kwam voor justitie in beeld na een tip van de Duitse politie. Zij hadden zijn broer gearresteerd die ook lid zou zijn geweest van Al-Nusra. In de telefoons van de broer zijn de foto's en filmpjes gevonden die nu als bewijs worden gebruikt tegen de man uit Sliedrecht.

De verdachte is gearresteerd in Griekenland, in kamp Moria. Volgens advocate Buruma was dat een traumatische ervaring. Het was onder de ogen van zijn kinderen. Het gezin was naar Turkije gereisd om voor zijn zieke schoonmoeder te zorgen. De kinderen hebben in een pleeggezin gezeten maar inmiddels zijn zij samen met hun moeder terug in Sliedrecht.

De verdachte was dinsdag niet zelf in de Rotterdamse rechtbank aanwezig. Hij volgde de zitting via een videoverbinding vanuit de Penitentiaire Inrichting(PI). Na een uur werd van daaruit gemeld dat de verbinding werd verbroken, omdat het tijdslot voorbij was: er zat een gedetineerde klaar voor een andere zaak van een andere rechtbank.

De gang van zaken is opmerkelijk omdat de Raad voor de Rechtspraak al een jaar geleden overleg voerde met de PI's over voldoende videoruimtes tijdens de pandemie. Kennelijk zijn deze praktische problemen nog steeds niet opgelost.

Abdulkader A. kreeg dinsdag nog snel de tijd wat te zeggen. Ik ben geen terrorist. Wij wilden vrijheid voor ons volk. Hij zei juist tegen Al-Nusra te zijn. Daarna werd hij teruggebracht naar zijn cel en vervolgde in Rotterdam zijn advocaat haar pleidooi.

De rechter besloot uiteindelijk dat de Sliedrechter voorlopig niet vrijkomt. Er is voldoende bewijs tegen de man er er bestaat vluchtgevaar als hij niet meer vastzit. De volgende zitting is waarschijnlijk over drie maanden.