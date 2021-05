Politie houdt vijf jongeren aan voor brandstichtingen bij gezin in Hendrik-Ido-Ambacht

De politie heeft de afgelopen dagen in totaal vijf jongeren opgepakt voor het stichten van brand in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat gebeurde de afgelopen weken meerdere keren in de Van Polanenstraat.

In de nacht van 26 maart brandde een voertuig uit in de straat en ook vorige week donderdag was het raak. Volgens de brandweer ging het twee keer om een wagen van hetzelfde gezin. Tussen de twee branden in zou volgens de politie ook nog iemand hebben geprobeerd brand te stichten bij het huis van de familie. Van de eerste brand in maart zijn bewakingsbeelden.

De verdachten zijn tussen de 16 en 22 jaar oud en komen allemaal uit Zwijndrecht. Na verhoor zijn vier van hen voorlopig vrijgelaten. Een vijfde zit nog vast. De politie gaat door met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.