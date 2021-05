Vlaardingse Orgel Joke steelt in slechts drie seconden de show bij Eurovisie Songfestival

De Vlaardingse Joke Meijer, beter bekend als Orgel Joke, heeft dinsdagavond de harten van vele songfestivalkijkers gestolen. Een fragment van slechts drie seconden, waarin Joke de tune van het songfestival speelt, was te zien in de uitzending van het Eurovisie Songfestival en zorgde voor een stormloop op Twitter.

Kijkers speculeerden bijvoorbeeld of Orgel Joke de Nederlandse inzending van 2022 moet worden. En of de hele wereld nu denkt dat Joke de oma van Sieneke, die Nederland in 2010 met haar draaiorgel representeerde, is. Ook zien veel mensen Orgel Joke als het hoogtepunt van de avond. "We zullen deze avond vooral nog jarenlang herinneren als de mondiale doorbraak van Orgel Joke", zegt een Twitteraar. Wij zetten de leukste tweets voor je op een rij.



Een deel van onderstaande video van Joke was te zien op televisie:

1. "Inzending 2022?"



2. "Heel de wereld denkt nu dat dat de oma van Sieneke is."

3. "Orgel Joke is het hoogtepunt van de avond jongens."

4. "Hoe vaak zou Orgel Joke geoefend hebben op die 2 seconden in beeld?"

5. "Orgel Joke pakt alle punten."

6. "We zullen deze avond vooral nog jarenlang herinneren als de mondiale doorbraak van Orgel Joke."

7. "De enige echte winnaar zaterdag is Orgel Joke."



8. "Kan Orgel Joke zingen? Want dan sturen we haar volgend jaar!"

9. "Douze points voor Orgel Joke"