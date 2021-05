Vrouw zwaargewond bij ontploffing in Rotterdam-Vreewijk, daders vluchten op scooter

Bij een explosie in Rotterdam-Vreewijk is na middernacht een 58-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Volgens de politie is er 'iets' naar binnen gegooid. Omwonenden zeggen dat ze na de ontploffing de mogelijke daders zagen wegrijden op een scooter.

De ontploffing was in een huis aan de Schaarweide. De bewoonster was thuis toen het projectiel naar binnen vloog. Zij liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht.

De pui van het pand is flink beschadigd. Ook bij naastgelegen huizen is er schade. Op straat zijn glas en brokstukken terechtgekomen.

Een traumahelikopter werd opgeroepen om de hulpdiensten te assisteren. De politie onderzoekt de zaak.