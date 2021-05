Medewerkers grootmetaal Alblasserwaard en Drechtsteden leggen opnieuw werk neer

De stakingen zijn onderdeel van de landelijke estafettestakingen, die in januari begonnen. Inmiddels hebben duizenden stakers zich hierbij aangesloten. "De werknemers zijn het zat dat werkgevers geen eerlijke en moderne cao willen en bovendien al maanden niks van zich laten horen", zegt Jan Meeder van FNV Metaal. "De medewerkers voelen zich behoorlijk in de kou staan."

Loonsverhoging

Over de nieuwe cao wordt sinds september onderhandeld. Werkgevers hebben tot nu toe een loonsverhoging aangeboden van 2,25 procent over twee jaar, wat neerkomt op 1,1 procent per jaar, maar daar is nog geen overeenstemming over. Ook over een betere werk-privébalans en eerder stoppen met werken is nog geen overeenkomst.

FNV eist daarnaast meer zekerheid voor flexwerkers van de bedrijven. Voor deze groep wil de vakbond dat ze na een jaar een vast contract kunnen krijgen. Ook wil de FNV dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt. "Ondanks corona gaat het met veel bedrijven in de metaal niet slecht", vindt Meeder. "Corona is dan ook geen reden voor de werkgevers om star de hakken in het zand te blijven zetten."

In april en februari legden medewerkers van de Metalektro ook al het werk neer. In de sector werken 160 duizend mensen.