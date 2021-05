Centrale Bibliotheek Rotterdam klaar voor opening: 'We zijn blij de Tweede Kamer dit naar voren heeft gehaald'

Directeur Theo Kemperman van de Centrale Bibliotheek Rotterdam laat aan Rijnmond weten dat ze het liefst vandaag al open waren gegaan, maar dat dat niet mogelijk was. "We zouden eigenlijk in fase 3 open mogen, maar door druk uit de Tweede Kamer is dit naar voren gehaald."

Alle bezoekers zijn vanaf morgen dus weer welkom. "We zijn ook blij als studenten weer langskomen, maar die moeten wel reserveren via onze website of de app." Gewone bezoekers, die niet van plan zijn om te studeren of te lezen, hoeven dat niet te doen. Toch hoeven zij zich volgens Kemperman geen zorgen te maken dat er geen plek is. "We hebben zo'n 250-350 plekken op een moment tegelijkertijd, dus we kunnen heel veel mensen aan."

Leesclubbing

Na het heropenen van de bibliotheek zal er ook een speciaal project van start gaan. Om jongeren aan het lezen te krijgen, wordt er gestart met leesclubbing. Hierbij kunnen jongeren voor een kleine bijdrage met vijf personen boeken lezen, waar ze ook begeleiding in krijgen. "Op school wordt van leerlingen verwacht dat ze bepaalde vragen moeten beantwoorden, maar hier bepalen ze dat zelf. Ze krijgen er wel hints bij als ze dat willen."

Het concept, dat is overgewaaid uit Brussel, is volgens Kamperman een succes. "Dit is een hele leuke en ontspannende manier om samen boeken te lezen. En de grap is dat jongeren dat leuk vinden."

De Centrale Bibliotheek Rotterdam gaat donderdag om 10.00 uur open.