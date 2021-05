Beleef stadsderby Feyenoord - Sparta woensdagavond via Radio Rijnmond

Voor iedereen die niet bij de 6500 Feyenoord-supporters die in het stadion mogen zijn hoort of voor iedereen die Sparta een warm hart toedraagt, zit je gebakken bij Radio Rijnmond. Natuurlijk zit Rijnmond met twee verslaggevers in het stadion. Sinclair Bischop en Ruud van Os nemen je vanaf de aftrap tot aan het eindsignaal mee. Bart Nolles presenteert de show vanuit de Lloydstraat. Vanaf 20:00 verzorgen wij een uitgebreide voorbeschouwing.

Voor Feyenoord is het zaak om een plek te bemachtigen in de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers zijn vijfde geworden in de competitie en spelen in de halve finale tegen stadsgenoot en nummer 8 Sparta. De club heeft al vaker aangegeven dat het behalen van Europees voetbal financieel gezien een noodzaak is.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat sprak vooraf lovend over zijn oude club. "Sparta heeft een heel goed seizoen gehad. Ze zijn goed geëindigd. Het elftal is bekend en zit in de flow. Het waren namelijk niet de makkelijkste tegenstanders die ze hebben verslagen de laatste tijd. We gaan het op onze eigen manier spelen en er vol tegenaan."

Sparta staat er heel anders in. De ploeg van trainer Henk Fraser verraste met de eindklassering en ziet de play-offs als toetje na een geslaagd seizoen. Sparta is echter wel in vorm. In de laatste tien duels wist alleen landskampioen Ajax meer punten te pakken (28) dan Sparta (23).

Fraser wil niet spreken over een favorietenrol. "Als wij tien keer spelen tegen Feyenoord dan win je misschien twee keer. In dat opzicht helpt het ontbreken van een return denk ik wel, dat geeft een grotere club niet de kans om het in de uitwedstrijd rustig uit te spelen."