LIVE: Feyenoord en Sparta in Rotterdamse derby op jacht naar de finale van de Europese play-offs (0-0)

De eredivisie zit er op, maar wij gaan nog even door. Woensdagavond spelen Feyenoord en Sparta namelijk tegen elkaar om een plek in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het duel tussen de Rotterdamse clubs begint om 21:00. Vanaf 20:00 zijn wij er live vanuit De Kuip bij.

Voor iedereen die niet bij de 6500 Feyenoord-supporters die in het stadion mogen zijn hoort of voor iedereen die Sparta een warm hart toedraagt, zit je gebakken bij Radio Rijnmond. Natuurlijk zit Rijnmond met twee verslaggevers in het stadion. Sinclair Bischop en Ruud van Os nemen je vanaf de aftrap tot aan het eindsignaal mee. Bart Nolles presenteert de show vanuit de Lloydstraat. Vanaf 20:00 verzorgen wij een uitgebreide voorbeschouwing.

Luister hier live mee naar Feyenoord-Sparta op Radio Rijnmond:

Er is ook een liveblog rondom deze burenruzie.

LIVE: Feyenoord - Sparta 0-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra

Opstelling Sparta: Okoye; Fortes, Beugelsdijk, Vriends, Abels; Auassar, Harroui, Smeets, Mijnans; Engels, Thy