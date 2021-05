Biertje? Terras in Spijkenisse om 06:00 uur al vol

Dat de openingstijden voor de horeca vanaf woensdag zijn versoepeld, hebben ze bij de Ierse pub Murrays in Spijkenisse gemerkt. In alle vroegte zat het terras in de Spuistraat al bomvol. Op sommige tafels schitterde direct een biertje.

"We hadden om 06:00 uur al 42 man aan het Ierse ontbijt", vertelt eigenaresse Melany Murray. "Alle tafels van binnen hadden we in ons overdekte Spuistraatje gezet."

Verbaasd over zoveel enthousiasme? Ja, dat is ze wel. "Ik had via Facebook een oproep gedaan om te komen. Mensen hadden gezegd: doen we! Maar zelf vond ik het best vroeg om vanmorgen al om 05:00 uur in de auto te zitten. Dus ik had het stiekem ook begrepen als ze zich nog een keertje hadden omgedraaid. Zo van: nou Mel, hartstikke leuk, die ideeën, maar ik kom om 10:00 uur wel."

De mensen die in alle vroegte bij de pub neerstreken, waren volgens Murray allemaal vaste gasten. Is er aan de Spuistraat een nieuwe traditie geboren? Dus: morgen weer met z'n allen aan een Iers ontbijtje? "Nee", lacht Murray. "Dit is echt eenmalig. Morgen zijn we gewoon pas weer om 10:00 uur open."