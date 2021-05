Woensdag op TV Rijnmond: Rotterdam Zingt, de Eurovisie-editie

Kijk woensdagavond op TV Rijnmond Rotterdam Zingt en blijf in de Eurovisie-stemming | Foto: Rijnmond

Rotterdam Zingt is al jaren de gezelligheid van samen uit volle borst meezingen op een groot plein in de stad. Voor één keer verhuist het evenement, via TV Rijnmond, naar huiskamers door heel Rotterdam en de rest van de regio Rijnmond. Alle songfestival-hits komen voorbij (met ondertiteling uiteraard) en ook bij deze editie zullen de gastoptredens, van o.a. de weergaloze Wannebiezz, niet ontbreken. Alle ingrediënten voor een euforisch avondje meezingen zijn aanwezig. Jij ook?

Rotterdam Zingt is woensdagavond te zien op TV Rijnmond om 20:00 uur en 22:00 uur, in de nacht gevolgd door clips van alle deelnemers aan Rotterdam Laat Je Horen! Kortom, kijk vanavond én vannacht Rijnmond en je songfestival-enthousiasme zal verder verhoogd worden.