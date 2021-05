Tafeltennisster Britt Eerland op eigen kracht naar Olympische Spelen: 'Met een goede loting is brons haalbaar'

Na een eerdere teamdeelname aan de Olympische Spelen van Rio, gaat tafeltennisster Britt Eerland deze zomer voor het eerst individueel. En daar is ze maar wat trots op. De goedlachse Schiedamse vertelt een aantal weken voor het grootste mondiale sporttoernooi van de wereld wat haar ambities zijn. 'Met een goede loting is een bronzen medaille haalbaar.'

Eerland is 27 jaar en gaat in juli voor de tweede keer naar de Spelen. Ditmaal in het Japanse Tokyo. In Rio was ze pas 22 jaar en maakte ze onderdeel uit van TeamNL. "Toen was ik nog echt heel erg jong en het voelde ook alsof ik alleen maar mee ging", aldus Eerland.

Haar droom werd om individueel mee te doen aan de Spelen. Dat kon in maart, bij het OKT. Eerland plaatste zich, maar werd in de wachtkamer gezet, omdat het NOC*NSF aanvullende eisen stelde. "Toen ik het OKT won, kwam het besef. Al was het nog niet zeker. We hebben daarna snel de aanvraag ingediend, want ik wilde zekerheid. In de eerste week zit je nog in die flow. Je hebt goed gespeeld en je denkt; het komt allemaal wel goed"

Maar Eerland hoorde lang niets. "En dan vraag je je af: waarom duurt het dan zo lang? En waarom zijn ze er zo lang over aan het praten? Hoe langer het duurde, hoe meer je gaat bedenken waarom je niet gaat. Daar werd ik op een gegeven moment heel erg gek van", geeft ze toe.

Uiteindelijk kreeg ze eind april het verlossende woord en mag ze voor de tweede keer deelnemen aan de Spelen. "Toen ik dat te horen kreeg kon ik het niet geloven. Het was vlak voor de finale van de play-offs en ik wist niet goed of ik het gevoel moest toe laten of niet. Maar ik dacht al snel: Britt, dit zijn de Olympische Spelen. Hier moet je van genieten. We hebben via de telefoon een klein feestje gevierd."

Bronzen medaille

Over haar ambities is Eerland duidelijk. "Ik wil er staan en voor de top-8 gaan. En misschien wel voor die bronzen medaille. Als ik fit genoeg ben en af en toe een goede loting dan kan het. Ik wil het heel graag, dus we gaan het zien. Nu moet ik het echt zelf doen. Het geeft me heel veel voldoening."

In aanloop naar de Olympische Spelen maakt Rijnmond in samenwerking met Rotterdam Topsport een serie portretten in '010 op weg naar Tokyo'. Kijk hier naar de tweede aflevering met Britt Eerland.