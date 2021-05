Sportscholen weer open: 'Mensen renden naar binnen zodra de deur openging'

Voor de opening was de burgemeester van Capelle, Peter Oskam, uitgenodigd. "We hebben er echt een moment van gemaakt", zegt Suzanne. "Samen met de burgemeester hebben we een lintje doorgeknipt en deden een countdown met alle mensen die buiten stonden. Toen begon het feest; mensen gingen fitnessen, zwemmen, tennissen. En dat met een brede lach op het gezicht. Ik had wel enthousiasme verwacht, maar dit was echt overweldigend. Er waren twee groepen die twee uur lekker hebben getraind."

"Het is meer dan een jaar geleden dat ik op de sportschool ben geweest", zegt een vrouw die meteen de eerste dag van de opening besloot te gaan sporten. "Ik heb heel veel zin om weer aan de slag te gaan."

Tenten om buiten te spelen | Foto: Rijnmond

Tenten buiten

David Lloyd Club is een grote sportschool met veel capaciteit, vertelt Suzanne. "Per ruimte mogen er dertig mensen aanwezig zijn. Naast allerlei ruimtes - het zwembad en de tennisbaan - hebben we ook extra outdoor tenten opgesteld waar mensen terechtkunnen. Dus aan ruimte geen gebrek, maar we hopen dat we snel naar de volgende stap van de versoepelingen kunnen zodat we meer mensen kunnen ontvangen."

Toch hoeven klanten niet lang te wachten voor ze aan de beurt zijn om te kunnen sporten. "We hebben 75 procent van onze normale capaciteit kunnen inplannen. Dat is ontzettend veel. We beginnen ook om 7 uur in de ochtend en gaan door tot elf uur 's avond."

Abonnees kwijt

Sportscholen hebben door de maandenlange sluiting ook een deel van hun abonnees kwijtgeraakt. "Bij ons gaat het om zo'n tien procent van het totaal", zegt Suzanne. "Dat valt mee als je kijkt naar de andere sportclubs die iets van dertig procent van hun klanten hebben hebben verloren. Wij hebben de leden tijdens de lockdown niet laten betalen. We zijn een groot concern met 124 clubs. De meeste bevinden zich in Engeland. Daardoor konden we de klappen wel opvangen, maar het moet niet nog een keer gebeuren."