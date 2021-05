Dit zijn de 6 redenen voor het ongekende succes van Sparta

1. De down-to-earth-trainer Henk Fraser

Henk Fraser tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht | Foto: Orange Pictures - Hans van der Valk

Voordat Henk Fraser trainer van Sparta werd, deed hij het al goed bij ADO Den Haag en Vitesse. In de winter van 2018 zei hij 'ja' tegen Sparta, ondanks de degradatie onder Advocaat. Dat zette de toon voor het nieuwe Sparta. Hij had na de degradatie af kunnen zeggen, maar Fraser doet wat hij belooft. In het eerste jaar moest men wennen aan hem en het was geen vlekkeloos seizoen. Vlak voor de play-offs nam Fraser zijn Sparta voor een week mee naar Ibiza. Teruggekomen wandelde het team door de play-offs: Sparta was terug in de Eredivisie.

In dat eerste jaar, het niet afgemaakte coronajaar, eindigde Sparta op een veilige 11e plaats. Met goed spel aan de hand van Brian Smeets. Het down to earth karakter van Henk Fraser straalt af op het team. Geen gekke dingen, alleen doen wat je kunt. Waar alles fout ging onder Advocaat, zorgt Fraser voor duidelijkheid. Boeventrucjes die spelers willen uithalen, verrassen hem niet. En hij hijst ze op het schild waar nodig. Fraser is één van hen, maar staat tegelijk boven ze.

Een deel van de supporters was kritisch bij de komst van Fraser, maar dat wantrouwen was al snel weg. In de ogen van supporters heeft Fraser een wonder verricht. Hij kwam ondanks de degradatie naar Sparta en heeft rustig gesleuteld, gebouwd en gekneed. Sparta-trainers dienen hun contract maar zelden uit, het wantrouwen naar trainers zit erin gesleten bij supporters. De voetbalwereld is cynisch en hard, dit elftal lijkt dat niet. Dat heeft Henk Fraser weten op te bouwen.

2. Niet meer met poep in de broek naar uitwedstrijden

Sven Mijnans na zijn 4-4 tegen AZ | Foto: Mischa Keemink

Je kunt er niet omheen: het ontbreken van publiek zorgt er overal voor dat uitploegen zich comfortabeler voelen. Maar bij Sparta is dat niet de enige reden dat uitwedstrijden veel vaker gewonnen worden. De club toont lef, zoals tegen Feyenoord en PSV. In de allereerste oefenwedstrijd tegen Feyenoord stond Sparta in mum van tijd 3-0 achter. Na afloop heeft Fraser min of meer gezegd: we gaan bij uitwedstrijden niet meer met poep in de broek in het veld staan. De wedstrijd tegen AZ begin van de competitie was een kantelpunt. Sparta kwam van 4-0 terug naar 4-4.

Sparta was lang een club die overal waar ze kwam als 'sympathiek' werd gezien. Fraser heeft erin geramd dat andere teams Sparta als vervelende ploeg moeten gaan zien die voetbalt met durf. Beugelsdijk en Heylen bijvoorbeeld zijn geen frivole voetballers.

Sparta beheerst veel systemen en onder Fraser rouleert de ploeg binnen een wedstrijd verschillende systemen. Dat maakt het een lastige, onvoorspelbare ploeg voor tegenstanders.

3. Topkeeper Okoye

Maduka Okoye met een goede redding op het schot van Hidde ter Avest bij Sparta-FC Utrecht | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Vanaf de eerste dag dat Maduka Okoye verscheen, maakte zijn uitstraling indruk. Een beer van een vent met een atletisch lichaam. Hij speelde al in het Nigeriaanse nationale elftal en kreeg een kans bij Sparta omdat keeper Benjamin van Leer er in eerste wedstrijd niet goed uitzag. In zijn debuutwedstrijd tegen ADO Den Haag verloor Sparta na strafschoppen, maar Okoye is het doel niet meer uit geweest. Met de week werd hij beter en hij is inmiddels onmisbaar voor Sparta.

Okoye stal ook direct de harten van de supporters, die hem nog geen wedstrijd met eigen ogen konden zien spelen. Hij staat er nu al zo goed op, dat hij cultheld is, ook als hij vertrekt.

Als kleine club is Sparta gewend aan spelers met krasjes of beperkt talent. Okoye kan zichtbaar mee op hoger niveau, maar is ook nog een ontzettend enthousiaste, vrolijke jongen en van onschatbare waarde in de kleedkamer. Als Sparta scoort, rent hij helemaal naar de cornervlag om de goal te vieren. De liefde tussen supporters en dat soort topspelers is vaak niet wederzijds, maar Okoye straalt niet uit dat hij Sparta als zomaar een tussenstation ziet.

4. Complete spits Thy en verbinder Auassar

Adil Auassar | Foto: VK Sportfoto

Ook de ervaren spits Lennart Thy is deel van het succesverhaal van Sparta. Thy is een complete speler. Hij leeft niet alleen van doelpunten, maar is een ideale teamspeler. Waar veel spitsen de derde of vierde goal maken, maakt Thy bijna altijd de openingstreffer of de belangrijke gelijkmaker.

Aanvoerder Adil Auassar is een verlengstuk van trainer Henk Fraser. Hij ligt goed in de groep en dat is belangrijk voor een divers team als Sparta. Het is een ervaren routinier die voorop de strijd in gaat en een ideale brug is naar de jongere spelers met een Kaapverdiaanse, Surinaamse of Marokkaanse achtergrond. In dit elftal zit een hoop Rotterdam. Het team is zo divers als de stad Rotterdam en een liefdevolle, enthousiaste eenheid. Dat straalt op het veld en daarbuiten, zoals bij het onthalen van de spelersbus afgelopen weekend, van de gezichten af.

5. Oer-Spartaan Henk van Stee als technisch directeur

Hugo Borst (links) en Henk van Stee (rechts) | Foto: VK Sportphoto

Net als Fraser is ook Henk van Stee een man van duidelijkheid. Als hij in de winter van 2018 technisch manager wordt, was er al een afspraak gemaakt om een andere trainer te halen. Van Stee weigerde en haalde Henk Fraser.

Henk van Stee heeft een netwerk, kent de weg in het betaald voetbal en heeft er een neusje voor. Hij duikelt Bryan Smeets op bij Top Oss, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers bij ADO. Iedereen fronste de wenkbrauwen, maar het blijken hele goede aankopen. Als oer-Spartaan heeft hij, in tegenstelling tot eerdere technisch directeuren, oog voor de rest van de club, zoals de amateurs en de jeugd.

6. Rust in de organisatie

Manfred Laros met Henk van Stee | Foto: VK Sportphoto

Vanaf begin deze eeuw tot 2018 was Sparta organisatorisch een chaotische duiventil. Trainers en spelers werden gehaald en sneuvelden weer. Bestuursleden volgden elkaar in rap tempo op. Dat verandert in 2017 met directeur Manfred Laros en voorzitter Rob Westerhof, inmiddels opgevolgd door Leo Ruijs.

Met het gouden kwartet Ruijs, Laros, Van Stee en Fraser is er eindelijk rust in de organisatie. Het zijn allemaal oer-Spartanen die niet snel in paniek raken. Dat en de goede prestaties van Sparta, zorgt voor een goede wisselwerking. Rust geeft resultaten, de resultaten geven rust. Sparta is eindelijk weer Sparta, niet een tijdelijk speeltje voor buitenstaanders.

