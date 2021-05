Verdachte explosies bij Feyenoordcafés drie maanden langer vast

De Amsterdammer zou begin deze maand betrokken zijn geweest bij de explosies in de cafés 't Haantje in Rotterdam-Lombardijen en The Hide Away in Rotterdam-IJsselmonde. Ook een paar huizen van Feyenoord-aanhangers waren het doelwit.

Kort na de explosies in Rotterdam ging in een Amsterdams café een vuurwerkbom af. Dat was bij Ajax-kroeg Vak West.