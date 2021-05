Simons lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam

Simons was al fractieleider van de grootste partij van Rotterdam. Hij volgde Joost Eerdmans op, die de fractieleider is geworden van JA'21 in de Tweede Kamer. Leefbaar Rotterdam heeft nu elf zetels in de Rotterdamse gemeenteraad. Daarna volgen VVD, D66, GroenLinks en PvdA met ieder vijf zetels.

Simons is het langstzittende raadslid in Rotterdam. Hij diende al van 2006 tot en met 2014. In 2017 keerde Simons terug als opvolger van de teruggetreden wethouder Ronald Schneider. In 2018 keerde hij terug in de raad.