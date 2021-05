Maand na petitie Rotterdamse huisartsen geeft Hugo de Jonge startsein voor campagne over het belang van vaccineren

De Rotterdamse huisarts Shakib Sana trok hierover samen met internist Robin Peeters een aantal weken geleden aan de bel met een petitie. Volgens Sana vormt de lage vaccinatiebereidheid een risico voor de rest van Nederland. "Wanneer een grote groep mensen zich niet laat vaccineren, zal dit op lange termijn leiden tot een virusreservoir van waaruit telkens herbesmettingen zullen ontstaan.”

Volgens de Rotterdamse artsen heeft de wisselende vaccinatiestrategie tot angst en twijfel geleid, zien ze beiden dagelijks in hun praktijken. "Deze mensen krijgen in hun directe omgeving vaak beperkte en eenzijdige informatie. Er is veel aandacht voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van corona zelf ernaast te zetten. We moeten voorkomen dat deze informatiekloof leidt tot een vaccinatiekloof en daarmee tot een onacceptabele gezondsheidskloof”, zei Sana destijds.

Die kloof erkent ook demissionair minister De Jonge. "Over het algemeen is de vaccinatiebereidheid in Nederland hoog, maar niet onder alle doelgroepen. Voor mensen die laaggeletterd, dakloos of de taal moeilijk machtig zijn, moet je extra je best doen om deze mensen te bereiken", zegt hij woensdag tijdens zijn werkbezoek. Volgens huisarts Shakib Sana is dit werkbezoek belangrijk, omdat hiermee het belang van een heldere en toegankelijke informatiecampagne wordt onderstreept. "We moeten iedereen in Nederland een eerlijke kans geven om af te wegen of ze het vaccin willen of niet."

Twijfel

De Rotterdamse Karima Mouch twijfelde door een gebrek aan informatie over het nemen van het vaccin, maar is inmiddels van gedachten veranderd. Ze sprak hierover woensdagmiddag met Hugo de Jonge. "Ik ben zelf werkzaam in het ziekenhuis en was sceptisch over het vaccin; laten we daar eerlijk over zijn", geeft ze toe. "Dat komt doordat ik met name te weinig informatie heb gekregen over de langdurige effecten en de gezondheidsrisico's die de vaccins met zich mee kunnen brengen op de lange termijn."

Een klinische les die ze volgde bij een van de apothekers in hetzelfde ziekenhuis bracht daar verandering in. "Ik ben me er toen meer in gaan verdiepen; zoals het proces van toelating. Dan zie je dat daar heel veel eisen aan worden gesteld en uiteindelijk heb ik besloten om het wél te doen. Maar er is nog een andere groep, met een migratieachtergrond, taalbarrière of laaggeletterdheid, die het nieuws niet goed bereikt. Zo was ook mijn moeder een twijfelaar. Met de nadruk op wás, want ze is inmiddels gevaccineerd. Daarom heb ik besloten om met meerdere vrouwen in gesprek te gaan en daarover heb ik net met Hugo de Jonge gesproken."

Karima Mouch en Hugo de Jonge | Foto: Rijnmond

Eén prik voor dak- en thuislozen

De demissionair minister sprak ook met Marlieke Ridder, straatdokter in Rotterdam. "Ik ben een huisarts voor dak- en thuislozen. Ik heb De Jonge gezegd dat ik heel blij ben dat wij als straatdokters toegang hebben tot het Janssen-vaccin. Daar heb je maar één prik voor nodig voor je beschermd bent en dat is voor deze doelgroep cruciaal, omdat je deze mensen vaak niet vindt voor een tweede prik. Het was een prettig gesprek."

Ook de minister zelf kijkt met tevredenheid terug naar zijn werkbezoek. "Het is mooi om de gedrevenheid te zien van de huisartsen en de straatdokter, om te zorgen dat je iedereen bereikt. Het is mooi dat Rotterdam met de GGD en alle partners in de wijk alles op alles zet om ervoor te zorgen dat ze iedere doelgroep overtuigen."