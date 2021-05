Politie zoekt nog zes jongeren voor betrokkenheid bij bijna fatale steekpartij Rotterdam-Alexander

De politie laat donderdagavond herkenbare beelden zien van de mogelijk minderjarige verdachten die op 12 april betrokken waren bij een steekpartij op het Berlagepad in Rotterdam-Alexander. De steekpartij werd het slachtoffer bijna fataal. De beelden worden vertoond in het tv-programma Bureau Rijnmond, tenzij de verdachten zich zelf melden bij de politie.

Op de bewuste dag in april komen drie jongeren uit Amersfoort naar Rotterdam-Alexander na een ruzie op social media. Daar worden ze rond 18:00 uur door twintig man opgewacht bij metrostation Oosterflank. Bij deze confrontatie breekt een vechtpartij uit.

Een van de drie jongens uit Amersfoort raakt lichtgewond, een tweede ontkomt en een derde wordt neergestoken. Het slachtoffer blijkt levensgevaarlijk gewond te zijn en overleeft dit ternauwernood.

Zes verdachten

In totaal zijn er zeventien verdachten in de zaak. Van vijftien jongeren zijn er vorige week onherkenbare foto's geplaatst. Bij negen van hen is de identiteit nu bekend. Als de zes overige verdachten zich niet melden, worden deze foto's herkenbaar gepubliceerd.