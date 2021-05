Esther Hart maakt overuren tijdens Eurovisie in 'haar' stad: 'Ik zit helemaal in de bubbel!'

Hoe het was om destijds op zo'n gigantisch podium als Eurovisie te zingen, is Hart daarna nooit meer vergeten. Sinds haar show van toen is ze verslingerd aan het songfestival: ze treedt nog steeds op met One More Night in binnen- en buitenland en organiseert zelfs, in tijden zonder corona, een festival op Vlieland dat in het teken van Eurovisie staat: J'aime La Vlie.

De herinneringen aan destijds komen des te meer boven nu het Eurovisie Songfestival in haar eigen stad plaatsvindt. Hart heeft het er maar druk mee, hoe kan het ook anders. Ze is de officieuze Rotterdamse ambassadrice van Eurovisie. "Ik heb het hartstikke druk, ik zit in de Eurovisiebubbel", zegt ze tussen de bedrijven door, op weer een hectische ochtend. "Voor Omroep Max doe ik de hele week backstage verslag in Rotterdam Ahoy. Superleuk, en spannend. Ben ik opeens verslaggever... Zingen, dat weet ik wel, hoe dat gaat. Maar dit is helemaal nieuw. En zo kom ik toch heel dichtbij."

Zaterdag, tijdens de finale, is ze genodigd. "Met de oud-deelnemers. Gelukkig! Het zag er heel lang niet naar uit dat er publiek bij zou zijn. Maar het kan, en met de mensen die mee hebben gedaan zitten we zaterdag in onze eigen bubbel op de tribune. Heel erg leuk."

Anders dan anders

Toch denkt Hart ook nog weleens terug aan hoe het had kunnen zijn: Eurovisie in Rotterdam, maar dan in volle glorie, niet in afgeslankte corona-vorm. "Ik was al geboekt om in de Eurovillage op te treden, in de Maassilo zouden afterparty's zijn na iedere show en iedere repetitie. Daar zou ik ook gaan optreden. De hele stad zou natuurlijk helemaal vol zijn geweest met fans. Dat is echt heel anders dan nu. Maar ik blij dat er nu heel veel gebeurt. Op een andere manier, maar er gebeurt van alles. De stad is heel feestelijk gemaakt."

"Maar weet je wat jammer is? Dat Nederland dan eindelijk een keer wint, en dat het dan in Rotterdam is, en dat het dan niet zo groots kan zijn als het had kunnen zijn. Want het is altijd zo'n groot feest. Dat er geen buitenpodia en dat soort dingen zijn is jammer, maar we moeten het er mee doen."

Esther Hart is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Daarin praat ze onder meer over Duncan Laurence, haar band met de stad Rotterdam en haar connectie met Marco Borsato, die ze al jaren helpt als zangdocent. De uitzending is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sjoerd Mossou, John Buijsman, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.