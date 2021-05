Liveblog songfestival teruglezen: Coronabesmetting bij delegatie IJsland, Rotterdammers met kleine beurs óók welkom

- Lid IJslandse songfestivadelegatie postief getest op coronavirus

- Meer dan 2 miljoen mensen keken naar eerste halve finale songfestival

21:04 Delegation Host Juri heeft bijzondere klik met Letse zangers Samanta: 'Juri is de beste!'

Als Delegation Host moet de Rotterdamse Juri Lalajants 24/7 klaarstaan voor de delegatie uit Letland. Dat vindt-ie geen probleem, want hij geniet mateloos van zijn rol als allesregelaar. "Voor deze delegatie heb ik alles over!"

"Al mijn verwachtingen zijn overtroffen: het is superleuk! Ik was natuurlijk altijd al groot fan van het songfestival; dan is tof dat ik alles van zo dichtbij kan meemaken. Ik heb er geen moment spijt van gehad", zegt Juri.

De Letse eurovisie-zangeres Samanta Tina | Foto: Rijnmond

20:33 Prioriteiten moeten gesteld worden

20:12 Allerlei nationaliteiten bij Ahoy

17:57 Warm welkom

De rode loper wordt nog nét niet uitgerold voor songfestivalverslaggever Tenny Tenzer.

16:46 Noorse inzending van 2019 gespot bij Ahoy

Als je op het terrein van het Eurovisie Songfestival rondloopt, is het misschien ook wel onvermijdelijk dat je 'oude bekenden' tegenkomt. Songfestivalverslaggever Jacco van Giessen liep de Noorse inzending van 2019 tegen het lijf.

16:33 Kleine beurs en toch naar het songfestival? John uit Vreewijk mocht gaan: 'Waanzinnig!'

Het is een grote dag voor John van Bruggen uit Rotterdam-Vreewijk. Het geld voor deze maand is eigenlijk al bijna op, maar tóch kan hij naar de eerste halve finale van het songfestival. De gemeente Rotterdam heeft namelijk duizenden kaarten gereserveerd voor Rotterdammers met een kleine beurs. Een unieke kans voor John: "Normaal zou ik hier nooit naartoe kunnen gaan, want ik heb het geld niet."

15:40 Esther Hart maakt overuren tijdens songfestival in 'haar' stad: 'Ik zit helemaal in de bubbel!'

Het jaar: 2003. Het liedje: One More Night. En de zangeres: Esther Hart, 'gewoon' uit Hillegersberg in Rotterdam. Hart maakte indruk: in de voorrondes had ze zelfs artiesten als Gordon het nakijken gegeven. Met een dertiende plek in de Europese finale van het Eurovisie Songfestival liet ze ook internationaal van zich horen.

In de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? vertelt Esther over haar deelname, de stad Rotterdam en Duncan Laurens, de winnaar van de editie van 2019.

15:18 Rotterdammers met kleine beurs mogen naar het songfestival

Het Eurovisie Songfestival is toegankelijk voor iedereen, óók voor mensen met een kleine beurs. Voor hen zijn namelijk kaarten apart gelegd. John is een van hen en had er dinsdag héél veel zin in.

15:08 Rotterdamse student zorgt voor Letlandse zangeres

Songfestivalverslaggever Jacco van Giessen praat woensdag met de Rotterdamse student Juri, die een van de vrijwilligers van het songfestival is. Hij is de Delegation Host van Letland en voert geanimeerde gesprekken in het Russisch met zangeres Samanta Tina.

15:04 Orgel Joke over haar moment of fame bij het Eurovisie Songfestival: 'Heel bijzonder'

Joke Meijer uit Vlaardingen, die bij het grote publiek beter bekend is als Orgel Joke, noemt het 'heel bijzonder' dat ze te zien was in een kort fragment tijdens het Eurovisie Songfestival. Joke werd daarna overspoeld met reacties: "Ze vonden het allemaal leuk."

14:31 Coronabesmetting bij lid IJslandse songfestivaldelegatie

Een lid van de IJslandse songfestivaldelegatie is positief getest op het coronavirus. Daardoor kan de band Dadi og Gagnamagnid waarschijnlijk niet fysiek deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De band zou woensdag twee keer repeteren en donderdagavond in de tweede halve finale staan.

Zanger Daði Freyr laat weten dat er donderdag een opname wordt gebruikt, die vorige week in Ahoy is opgenomen. Als de band de finale bereikt, wordt er daar ook een back-up-opname gebruikt.

De IJslanders zaten al sinds zondag in quarantaine, omdat afgelopen weekend een delegatielid positief testte op het coronavirus.

12:14 Miljoenen mensen kijken naar eerste halve finale songfestival

Miljoenen mensen hebben dinsdagavond naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Het liedjesspektakel, dat in Rotterdam Ahoy plaatsvond, trok gemiddeld bijna 2,8 miljoen kijkers. Het was daarmee het best bekeken programma van de dinsdagavond.

Op het hoogtepunt keken er meer dan 5 miljoen mensen naar het songfestival, blijkt uit cijfers van kijkonderzoek.nl.

11:03 Meezingen met Rotterdam Zingt op TV Rijnmond

Heb je na de eerste halve finale de smaak te pakken? Kijk dan woensdagavond naar TV Rijnmond. Rotterdam Zingt, hét meezingevenement van Rotterdam, komt namelijk met een speciale Eurovisie-editie.

Rotterdam Zingt is woensdagavond te zien op TV Rijnmond om 20:00 uur en 22:00 uur, in de nacht gevolgd door clips van alle deelnemers aan Rotterdam Laat Je Horen!

10:01 Schijnwerper voor Orgel Joke

Tussen al die uitbundige acts was er ook nog een klein momentje van eer voor de Vlaardingse Orgel Joke. Ze was namelijk welgeteld drie seconden te zien op televisie, terwijl ze het intro van het songfestival speelt op haar... orgel natuurlijk!

Orgel Joke achter haar orgel | Foto: Rijnmond

9:31 Gesprek van de dag

Er werd dinsdagavond veel gepraat over het songfestival. Onder meer op Twitter regende het berichten over de eerste halve finale van het liedjesspektakel. Rijnmond heeft de leukste reacties op een rijtje gezet. Zo zijn we stiekem toch wel héél trots op onze stad.

En heb jij jouw huis ook al gespot op televisie?

9:00 Eerste halve finale

Heb je de eerste halve finale van het songfestival gemist? Geen nood, hier kun je alle updates teruglezen.