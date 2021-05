Dure horloges in beslag genomen na huiszoekingen Rotterdam, Capelle en Alblasserdam

In totaal zijn vijf woningen en een kantoorpand doorzocht. Het gaat om drie huizen in Rotterdam, één in Capelle en één in Breda. In Alblasserdam is de politie bij een kantoorpand binnen geweest. Daar is veel 'digitaal materiaal in beslag genomen', laat een woordvoerder van de politie weten.

Bij de zoekingen zijn verder 22 luxe horloges in beslag genomen, voornamelijk van het merk Rolex. Ook zijn negentien schilderijen meegenomen die op echtheid worden onderzocht, is er 20 duizend euro contant geld gevonden en zo'n 200 horlogecertificaten en materialen om 'luxe horloges mee te verfraaien' in beslag genomen.

'Bijvangst'

In een van de woningen in Rotterdam is ook een vuurwapen en wat harddrugs gevonden. De 57-jarige bewoonster is aangehouden. "Bijvangst", noemt de politie dat.

In een woning in Rotterdam werd een pistool gevonden | Foto: Politie Zeeland-West-Brabant

Om welke wijken in bijvoorbeeld Rotterdam het precies gaat, wil de politie niet zeggen. "We willen geen details bekendmaken, omdat het onderzoek nog in volle gang is", zegt de woordvoerder. Ook kan hij niet zeggen welke voorwerpen waar zijn gevonden. "De klokjes en het geld zijn een bundeling van wat we in alle panden gevonden hebben. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht, daarom willen we daar geen details over bekendmaken die gelinkt kunnen worden met eventuele verdachten."

Horloge als betaalmiddel

De woningen werden doorzocht in het kader van een lopend onderzoek naar georganiseerde misdaad in Midden-West Brabant en Zeeland. In dat onderzoek komen namelijk steeds vaker handelaren in exclusieve horloges in beeld, schrijft de politie. "Zij lijken een faciliterende rol te hebben." Uit eerdere onderzoeken bleek dat de 'klokjes worden gebruikt als betaalmiddel of onderpand in grootschalige drugshandel'. "In oktober 2020 werd al een juwelierszaak in Rotterdam doorzocht die door een horlogehandelaar gebruikt werd als stashlocatie."