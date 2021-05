Zwaargewond slachtoffer explosie Vreewijk is volgens buurtbewoners 'schat van een wijf': 'Geen idee waarom ze haar moesten hebben'

Wat er precies gebeurd is weten ze niet, maar een ding is volgens buurtbewoners wel zeker: er klonken dinsdagavond laat twee verschrikkelijk harde klappen in Rotterdam-Vreewijk. Aan de Schaarweide vond rond middernacht een explosie plaats. De 58-jarige bewoonster ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Op een dichtgetimmerd raam na is er nauwelijks nog te zien dat er in een huis aan de Schaarweide een explosie heeft plaatsgevonden. De pui van het pand is flink beschadigd en de straat lag rond middernacht bezaaid met glas en brokstukken. Dat is inmiddels alweer netjes opgeruimd, maar de rust is nog verre van teruggekeerd.

'Schat van een wijf'

"Wat er precies is gebeurd weten we niet, we lagen in bed", vertellen twee buurtbewoners die anoniem willen blijven. "Tussen 23:30 uur en middernacht hoorden we twee vreselijk harde kanonnen. Toen is het allemaal gebeurd." In de buurt wordt gepraat over het incident. "Naderhand hoorden we viavia dat er eerst een steen door de ruit is gegooid. Later is een bom binnen gelegd." De politie kan die versie nog niet bevestigen, woensdagmorgen zei een woordvoerder dat er 'iets' naar binnen is gegooid.

Dat de bewoonster van het huis het doelwit was, snappen de buurtbewoners niet. "Ze is echt een schat van een wijf! Wij zijn oud en zij doet altijd onze boodschappen. Het is een alleenstaande vrouw, echt een schatje." Waarom ze haar moeten hebben weet hij niet: "Geen idee."

Haar huis is momenteel afgesloten. "Voor onderzoek", weet de buurtbewoner. "We wilden kleren voor haar meenemen, voor in het ziekenhuis, maar we mogen niet naar binnen."