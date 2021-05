Politie bevestigt: aangehouden man langs A16 verdacht van betrokkenheid bij gewapende overval waardetransport Amsterdam

Op Dumpert zijn beelden te zien van de aanhouding op de A16 richting Breda. De verdachte reed in een blauwe Renault met wit nummerbord. Naar verluidt ging het om Franssprekende overvallers. Wat de precieze rol is geweest van de aangehouden verdachte wordt onderzocht.

De overval op de waardetransportwagen was rond 14:00 uur op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord bij een bedrijf dat onder meer handelt in edelmetalen. Getuigen zagen zeker twee auto's, waaronder een Porsche Cayenne, op hoge snelheid wegrijden. Daarop zette de politie de achtervolging in, waarbij door de overvallers geschoten werd met automatische wapens op de politie.

In Broek in Waterland vluchtten de verdachten een weiland in, op de hielen gezeten door tientallen agenten. Op beelden is te zien dat agenten op hen schieten. Eén verdachte is omgekomen. Twee verdachten zouden gewond zijn. In de buurt zijn meerdere auto's in brand gestoken.

In totaal zijn zeven mensen aangehouden. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.