Toeristen na maanden weer welkom in Kinderdijk, dit vinden de medewerkers ervan

De regen komt deze middag met bakken uit de hemel. Toch laten de eerste toeristen zich daar niet door afschrikken. Ze nemen een kijkje bij de molen van molenaar Cock van den Berg, die voor het eerst sinds maanden weer uitleg geeft over de molens. Ze mogen overal op het erf kijken, maar alleen nog niet naar binnen vanwege corona.

Molenaar Cock kijkt naar de toeristen vanuit zijn molen | Foto: rijnmond

Cock, hoe ben je tijdens de sluiting je tijd doorgekomen?

"Het was heel apart. De molen is een paar maanden dicht geweest voor de toeristen. Ik heb veel en ongestoord kunnen klussen. Dat was heerlijk. Ik hoefde mij geen zorgen te maken dat toeristen in de verf bleven hangen. Ik kwam aan klussen toe waar ik normaal geen tijd voor heb."

Wat heb je het meeste gemist?

"Het is leuk dat de mensen weer kunnen komen kijken. Het mooiste is dat ik toeristen kan uitleggen hoe het allemaal werkt in Kinderdijk. Dat ze weten wat voor molen dit is en hoe het werkt met het water. Daar krijg ik een goed gevoel van. Ik ben er weer klaar voor!"

Broodjes worst en koffie

Ook bij de afhaalbalie van het restaurant zijn de toeristen van harte welkom. Horecaman Hans Slob schenkt woensdag vooral veel cappuccino's in voor de verregende bezoekers.

Horecaman Hans voor zijn balie | Foto: rijnmond

Hans, hoe ben je tijdens de sluiting je tijd doorgekomen?

"Het was rustig. Toen we dicht waren heb ik vooral veel gepuzzeld met mijn vrouw. Puzzels van tekenaar Jan van Haasteren. Vol met komische gezichtjes. We hebben ook kleinkinderen en er is altijd wat te doen in de tuin. Persoonlijk heb ik mij dus niet zo verveeld."

Wat heb je het meeste gemist?

"De riviercruises die op bezoek komen, lekkere drukte en je benen nèt niet uit je lijf lopen. Echt bezig zijn. Maar voorlopig is het nog niet zo druk en blijven de buitenlanders weg . Ik hoop dat de Nederlanders er op uit trekken en de molens bezoeken."

Toeristen rondvaren in de regen

Op de rondvaartboot staat vrijwilliger Arie Baas achter het roer. Hij is een van de honderden vrijwilligers van de Molenstichting. Hij heeft woensdag de eerste toeristen rondgevaren over de boezem van de Overwaard.

Schipper Arie op de rondvaartboot | Foto: rijnmond

Arie, hoe ben je tijdens de sluiting je tijd doorgekomen?

"Ik heb het heel rustig gehad. Ik zit wel bij een onderhoudsclubje en heb wat geklust aan de rondvaartboten. Maar dat houdt op een gegeven moment ook wel op. Het was een stille tijd."

Wat heb je het meeste gemist?

"Zonder dit werk ben je toch meer aan huis gekluisterd. Je mist de contacten en de gesprekken met toeristen uit alle werelddelen. Het verhaal van Kinderdijk vertellen. Het contact met de andere vrijwilligers. Dat is toch waarom ik dit doe. "

Bekijk hier de video van de eerste toeristen in een regenachtig Kinderdijk