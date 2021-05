Delegation Host Juri heeft bijzondere klik met Letse zangeres Samanta: 'Juri is de beste!'

"Al mijn verwachtingen zijn overtroffen: het is superleuk! Ik was natuurlijk altijd al groot fan van het songfestival; dan is het tof dat ik alles van zo dichtbij kan meemaken. Ik heb er geen moment spijt van gehad", zegt Juri nadat de bus is aangekomen op het parkeerterrein van Ahoy, waar de hele Letse delegatie zich laat testen op corona.

"Ahoy is tijdens het songfestival een soort mini-wereld", zegt Juri. "Er zijn zoveel culturen die hier op zo'n kleine oppervlakte bij elkaar komen. Dat is tof om mee te maken."

Green Room

Elke dag doet Juri er alles aan om de dag voor de delegatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Soms is er tijd voor ontspanning; zoals dinsdagavond aanwezig zijn tijdens de liveshow van de eerste halve finale. "We zaten in de Green Room, bij het podium waar artiesten zitten na hun optreden. In de halve finales waren niet alle booths bezet, die worden dan opgevuld door Delegation Hosts. Het was een fantastische ervaring, onvoorstelbaar. Ik ben er heel erg dankbaar voor", vertelt Juri enthousiast.

De Letse Delegation Host heeft er bijna geen woorden voor om uit te drukken hoe het was om te zitten in de Green Room. "We zaten achter Noord-Macedonië en naast Roemenië - nou, ik voelde me ook een artiest. Al die mensen die klappen en gillen. Zo'n speciaal gevoel had ik. Echt Onbeschrijfelijk, ik ga dat nooit meer meemaken."

Juri Lalajants spreekt als Delegation Host graag Russisch met de Letse zangeres Samanta | Foto: Rijnmond

Juri is van Armeense afkomst en had zich vorig jaar al opgegeven om voor Armenië gastheer te zijn. Maar omdat Armenië zich dit jaar terugtrok, kreeg Juri Letland toegedeeld. "Ik spreek Russisch dus dat is wel handig. Zangeres Samanta praat zelf ook graag Russisch; we hebben soms leuke gesprekken. Dat gaat over van alles en nog wat."

Powervrouw

Juri heeft een goede connectie met de blonde zangeres die donderdagavond voor het eerst op het Eurovisiepodium in Ahoy staat. "Samanta heeft echt een top-act, ze is een power- en een vakvrouw. Ze doet er alles aan om haar optreden zo goed mogelijk neer te zetten. Wat ik van haar heb opgepikt is altijd positief blijven en altijd alles geven voor wat je waard bent. Samanta is erg relaxed, ze doet wat ze moet doen en ze is hartstikke lief. Zij gaat optreden en wij zorgen er achter de schermen voor dat alles zo soepel mogelijk verloopt", vertelt Juri.

Samanta is ook erg positief over de Rotterdammer. Terwijl ze bij Ahoy van de bus naar de speciale teststraat loopt, vertelt de 32-jarige zangeres dat ze de gesprekken met Juri in het Russisch erg waardeert. "Juri doet zijn werk geweldig, hij is de beste. Hij doet alles. Hij maakt koffie voor me; hij probeert alles te doen en meer."

Juri bloost een beetje van de complimenten van Samanta, maar het klopt wel. "We zorgen dat alles soepel verloopt; dat het transport is geregeld; dat ze in Ahoy een kleedkamer hebben; dat ze op het juiste moment kunnen repeteren. Maar ook dat ze hun accreditaties niet vergeten. Het is een hartstikke leuke delegatie en daar heb ik veel voor over."

De Letse eurovisie-zangeres Samanta Tina deelt foto's uit | Foto: Rijnmond

Saai

Vanwege coronamaatregelen verblijven de delegaties voornamelijk in hun hotel en komen ze daar nauwelijks uit. Ze kunnen wel naar de eetzaal, waar ze ook andere delegaties kunnen ontmoeten. Verder zijn er veel busritjes van het hotel naar Ahoy om te testen en te repeteren. Dat lijken saaie dagen voor de delegatie van Letland. "Voor de delegatie is het wel een beetje saai" geeft Juri toe, "maar ze begrijpen het heel goed. Ze zijn ook hartstikke blij dat we dit met zijn allen kunnen doen. Na een jaar corona zo'n supergroot evenement, daar zijn we allemaal blij om."

De Letse delegatie heeft wel deelgenomen aan een besloten tour door Rotterdam. "Ze zijn met de watertaxi op pad geweest, de Euromast opgegaan en in de Markthal geweest; ze hebben de markante Rotterdamse plekken gezien."

De afgelopen week waren er diverse (soms valse) positieve testen onder andere delegaties. Bij de Letten brak er geen paniek uit, verzekert Juri: "Iedereen laat zich gewoon testen, dat doen we hier bij de teststraat bij Ahoy. Ik als Delegation Host moet me zelfs elke dag laten testen. We doen wat we moeten doen, we houden ons aan de regels."