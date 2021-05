Dordts dierenzorgcentrum staat voor raadsel: 'Waar is de eigenaar van deze hond gebleven?'

"Het is echt een lieverd!", vertelt Mirjam Addiks over de hond, die de naam Pipi heeft gekregen. Addiks werkt bij Louterbloemen, het dierenzorgcentrum dat de hond maandag binnenkreeg. "Ze had een spalk om haar poot zitten en het zag er slordig en vies uit." Er bleek een wond onder te zitten, die al flink ontstoken was. "De wond ziet er zo slecht uit... Als we er niets aan hadden gedaan, was ze overleden."

'Moeite voor gedaan'

Pipi wordt dezelfde dag nog opgenomen en krijgt pijnstilling. "We hebben vervolgens foto's geplaatst, oproepjes gedaan, gebeld naar dierenartsen in de regio: want deze hond móet van iemand zijn."

Het aparte is namelijk dat er een week of twee geleden nog een operatie heeft plaatsgevonden. "Er zit een pin in haar poot en die is er recent ingezet. Daar is echt moeite voor gedaan, zei de dierenarts. Als je moeite hebt gedaan voor een dier en je hebt het laten opereren, dan kan ik me niet voorstellen dat je haar nu niet kwijt bent. Dat je nu niet op zoek bent."

Toch heeft een eigenaar zich vooralsnog niet gemeld. En dat is lastig, want als de situatie verder verslechtert moet de ontstoken poot er misschien af. "Als het niet aanslaat en niet goed dicht gaat, moet het geamputeerd worden", vertelt Addiks. "Die beslissing wil ik niet voor een eigenaar nemen."

Kosten lopen op

Pipi moet nu om de twee dagen naar de dierenarts, waar onder narcose de spalk en het verband vervangen worden. "Anders is het te pijnlijk", weet Addiks. Het dierenzorgcentrum draait vooralsnog op voor de kosten. "Dat loopt aardig op. Ze heeft op de ic gelegen; infuus, pijnstilling, antibiotica... Dat gaat heel hard allemaal."

Toch doen ze dat met liefde. "Dat is onze taak als asiel zijnde, wij vangen ook zwerfhonden op. Als daar kosten bij zitten, komen die op ons bordje terecht. Maar we hebben een noodpotje voor dit soort dingen." Addiks houdt nog hoop dat de eigenaar gevonden wordt, ondanks het feit dat het dier niet gechipt is. "Je hebt geld uitgegeven aan je hond, misschien had het een gebroken poot, en dan wordt het op straat gevonden en belt er niemand voor. Dat kan toch niet?"

Als er geen eigenaar wordt gevonden, laat het dierenzorgcentrum de hond behandelen en doen ze hun best om Pipi te herplaatsen.