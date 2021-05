Taakstraf geëist tegen sjoemelende IND-medewerker uit Rotterdam

De man regelde in 2016 en 2017 vergunningen voor Marokkanen die illegaal in Nederland verbleven. Hij had geen tekenbevoegdheid maar deed wel alsof. Volgens de man was het destijds druk bij de IND vanwege de komst van veel Syrische vluchtelingen. "Er was geen tijd dat een senior medewerker het dossier ook nog eens doornam."

De vergunningen zijn verleend zonder dat de aanvragen zijn onderbouwd met documenten. Justitie komt uit op zestien foute dossiers, waarvan er drie concrete gevallen op de zitting van woensdag zijn behandeld.

De verdachte zegt dat hij de vergunningen onder druk van anderen heeft verstrekt. "Ik ben afgeperst. Mannen zouden privé-informatie over mij openbaren als ik niet zou meewerken. Dat zou desastreus zijn voor mijn leven." Details daarover zijn niet op de zitting bekendgemaakt.

De Rotterdammer zegt de afpersers niet te kennen. Mogelijk zat er Mocromaffia achter, ook begreep hij dat er een politieman bij betrokken was. Dat was voor hem de reden niet naar de politie te stappen.

'Psychische overmacht'

Advocaat Anis Boumanjal: "Hier is sprake van psychische overmacht. Hij heeft dit zelf niet gewild en heeft onder druk gehandeld. Het was een schrijnende situatie. Onder deze omstandigheden is het niet fair hem strafrechtelijk aansprakelijk te houden. Hij moet daarom geen straf krijgen." Justitie gelooft wel dat hij onder druk stond, maar vindt dat hij naar de politie of zijn werkgever bij de IND had moeten stappen.

Justitie vermoedt dat de man betaald kreeg voor de valse vergunningen maar zegt dat niet hard te kunnen maken. In totaal is 21 duizend euro onverklaarbaar. Volgens de verdachte heeft hij geen geld ontvangen.

Emotioneel betoog

De man heeft HBO Rechten gedaan en bij de IND waren er hooggespannen verwachtingen over zijn toekomst. Hij hield een emotioneel betoog voor de rechters. "Alles was in mijn jeugd aanwezig om aan de rand van de samenleving te belanden. Een vader die verslaafd is aan drugs en drank, geweld binnen het gezin. Mijn drive was daar tegen te vechten. En het was gelukt". Snikkend: "Door anderen is dat kapot gemaakt. Wat hier aan de orde is, is alles wat ik niet ben. Maar ik neem mijn verantwoordelijkheid."

Advocaat Boumanjal onderstreepte dat beeld. "Hij is intelligent en integer genoeg om hier op mijn plaats te staan, maar hij heeft niet het geluk aan zijn zijde gehad. Ik herken mij ergens in hem, dat je keihard moet werken om je omhoog te werken. In de cultuur van ons speelt dat nog meer. Om dat dan zo te verliezen, is heel pijnlijk." Zowel de verdachte als de advocaat is van Marokkaanse komaf.

De rechter in Rotterdam doet op 2 juni uitspraak.