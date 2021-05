Acties bij afvalverwerker AVR in de Botlek

Volgens de FNV kost de importheffing duizenden banen, omdat de bedrijven op financieel vlak hard worden geraakt en investeringen onder druk komen te staan. De vakbond heeft het over de banen van 7.500 werknemers van afvalenergiecentrales en de chauffeurs, installatiemonteurs en schoonmakers van bedrijven die werken voor en met de branche.

De overheid wil met de maatregel de uitstoot van CO2 terugdringen. Maar volgens de bond zal het juist leiden tot meer uitstoot, omdat er dan gas- en olie gebruikt moet worden om stroom op te wekken.

Ultimatum

De vakbond heeft vorige week een ultimatum neergelegd bij de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Daarin roept zij het kabinet op om de heffing per 1 januari 2022 weer af te schaffen, precies twee jaar nadat deze is ingevoerd. Dit ultimatum is dinsdag afgelopen en dus gaat de vakbond over tot actie. "De politiek dwingt ons nu wel om in actie te komen, want zij geeft geen duidelijkheid over hoe ze wil omgaan met het enorme banenverlies."

Ook bij afvalenergiecentrales in Duiven, Wijster, Moerdijk, Weurt, Harlingen en Farnsum zijn donderdag acties.