Feyenoord rekent overtuigend af met Sparta (2-0) en gaat met FC Utrecht strijden om Europees ticket

Onder toeziend oog van 6.500 supporters begon Feyenoord fel aan de wedstrijd. Binnen vijf minuten raakte het de paal. Steven Berghuis veranderde een lage voorzet van richting waardoor Nicolai Jørgensen vrij opdook voor Maduka Okoye. Via het lichaam van de keeper ging de bal op het aluminium.

Hierna volgde er een lange fase zonder grote kansen. Sparta-trainer Henk Fraser leek niet tevreden. Zijn keeper Okoye onderging een blessurebehandeling, maar misschien was zijn kwetsuur wel nep om Fraser zijn ploeg te laten toespreken. De keeper kon gewoon verder en nam zelf de doeltrap.

Enkele minuten later stond Feyenoord ineens met 2-0 voor. In minuut 31 vloerde Adil Auassar Ridgeciano Haps in het zestienmetergebied en benutte Berghuis de strafschop feilloos. Een minuut later gleed Tom Beugelsdijk de tweede Feyenoord-treffer na een uitstekende actie van Luis Sinisterra. Als Beugelsdijk de bal niet had geraakt, had Jørgensen de bal in het doel getikt.

Na rust heeft Sparta geen moment echt aan een comeback kunnen ruiken. Feyenoord bleef makkelijk overeind en kreeg zelf de beste kans op de 3-0. Na vele wisselingen in beide ploegen schoot invaller Mark Diemers in minuut 80 van dichtbij op Okoye. Sparta kwam lang niet verder dan een schotje van Dirk Abels (naast) en een doorbraak van Lennart Thy die zijn voorzet in de handen van Justin Bijlow zag eindigen.

Nadat invaller Robert Bozenik iets later een bekeken schot gekeerd zag worden door Okoye kreeg Sparta de beste kans van de wedstrijd. De eveneens ingevallen Emanuel Emegha ging alleen op Bijlow af, zag de keeper zijn stift half keren waarna de bal net voor de doellijn alsnog werd weggewerkt. Vervolgens knalde Orkun Kokcu nog op de paal.

Feyenoord treft in de finale FC Utrecht. De nummers 6 van de eredivisie versloeg thuis de nummer 7 FC Groningen met 1-0. Oud-Feyenoord Simon Gustafson pegelde na 77 minuten raak.

Feyenoord - Sparta 2-0 (2-0)

31' 1-0 Steven Berghuis (penalty)

33' 2-0 Tom Beugelsdijk (eigen doelpunt)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer (82' El Bouchataoui), Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen (67' Bozeník), Sinisterra (67' Diemers).

Opstelling Sparta: Okoye; Fortes, Beugelsdijk, Vriends, Abels; Auassar (40' L. Duarte), Harroui (68' D. Duarte), Smeets, Mijnans (59' Burger); Engels (59' Emegha), Thy.