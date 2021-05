Blinde Feyenoordfan Kevin mist niks van de stadsderby in De Kuip naast Rijnmondcommentatoren

Supporters met een visuele handicap kunnen normaliter de thuiswedstrijden van Feyenoord volgen vanaf de blindentribune, maar die tribune ontbreekt deze avond tijdens de wedstrijd Feyenoord-Sparta. Toch miste de blinde Kevin donderdagavond helemaal niets van deze wedstrijd in de play-offs: Hij zat tussen Rijnmondverslaggevers Sinclair Bischop en Ruud van Os in en zat zo ook bovenop het commentaar.

Supporters op de blindentribune volgen normaal gesproken de wedstrijd met een koptelefoon op vanaf de eerste rij van vak M, maar Kevin had het deze avond dan toch beter bekeken. Hij heeft ervan genoten tussen de presentatoren. "Het was een leuke wedstrijd. Twee doelpunten, een verdiende overwinning van Feyenoord", zegt hij tijdens de laatste minuten van de stadsderby.

Kevin is een fanatieke supporter met seizoenskaart, deze avond gehuld in Feyenoordshirt. "Het is niet de eerste keer dat ik er ben dit seizoen; ik was er tijdens Feyenoord-Vitesse ook." Die dag was er wél een blindentribune, maar voor deze avond kon dat last-minute niet meer geregeld worden. Het besluit dat er publiek bij deze wedstrijd aanwezig mocht zijn, viel ook pas maandag. "Door corona heb ik überhaupt de rest van de wedstrijden thuis moeten volgen. Ik hoop dat we volgend seizoen naar een volle Kuip kunnen, als iedereen gevaccineerd is. Dat ben ik zelf inmiddels ook. En dan alsjeblieft zonder anderhalve meter afstand."

Als het fluitsignaal heeft geklonken, is zelfs op Radio Rijnmond het enthousiasme van Kevin te horen. "JA!", juicht hij. De wedstrijd Feyenoord-Sparta is geëindigd in 2-0.