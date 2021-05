Dick Advocaat na derbyzege van Feyenoord tegen Sparta: 'Eerste helft was geweldig'

Advocaat was na afloop van de Rotterdamse derby tevreden met de zege. "De laatste vijf maanden waren heel wisselvallig. Maar zoals Feyenoord in de eerste helft speelde, dat was geweldig", begon Advocaat aan zijn persconferentie. Hij zag dat Feyenoord de controle wilde houden over Sparta. "Behalve Jens (Toornstra, red.). Die bleef maar lopen."

Kijk hieronder naar de volledige persconferentie met Feyenoord-trainer Dick Advocaat na afloop van de derby tegen Sparta. De tekst gaat verder onder de video:

Songfestival

Feyenoord wacht FC Utrecht in de finale van de play-offs. Normaal gesproken zou die wedstrijd op zaterdag worden gespeeld, maar dan is ook de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy.

"Ik verwacht dat zowel burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en de KNVB de juiste sportieve beslissing nemen: de beslissing dat we we hier horen te spelen. Dat is toch over het algemeen bekend, ook bij de burgemeester?", zegt Advocaat, die hiermee alvast een voorschot wilde nemen op een eventuele wedstrijd op zaterdag.

Volgens Advocaat kunnen de reglementen worden nageleefd. "Dan spelen we toch een paar uur eerder?", reageert Advocaat nuchter. Mede door het Songfestival heeft Feyenoord geen hotel kunnen krijgen. "Wat dat betreft hebben we iets voor het Songfestival moeten doen."