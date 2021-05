Henk Fraser verliest met Sparta kansloos in de Kuip: 'Maar ik ben echt bizar trots op mijn ploeg'

De bezoekers konden het Feyenoord nooit echt serieus lastig maken. “We lieten het na om te voetballen. En wat we dit seizoen goed deden, als we niet goed voetbalden, was dat we fel waren met de afvallende bal. Maar met beiden waren we vanavond niet dwingend genoeg.”

Niet bijten

Fraser vond zijn ploeg, bij een 2-0 achterstand, na rust wel beter voor de dag komen. “We voetbalden beter, het positiespel was beter verzorgd, maar we konden niet echt bijten. Feyenoord is niet in de problemen gekomen. We kwamen te kort in deze wedstrijd. De kracht om ons terug te knokken was er niet meer.”

Dat neemt niet weg dat Fraser trots is op zijn elftal. Sparta eindigde dit seizoen voor het eerst sinds vele jaren in het linkerrijtje. “Ja, en eigenlijk ben ik trots op de hele organisatie. De jongens schrokken zich kapot toen ik dat net vertelde. Maar ik ben echt bizar trots.”

Fraser kwam ook nog even terug op de 2-0 die Feyenoord maakte tegen Sparta. Aan het eigen doelpunt van Tom Beugelsdijk ging shirtje trekken van Nicolai Jørgensen vooraf. “Ik heb dit seizoen nagenoeg niets gezegd over de VAR of de scheidsrechter, maar ik hoorde van de scheidsrechter dat het beetpakken van het shirt niet hard genoeg was. Tja, dat begrijp ik de irritatie bij ons wel. Het is allemaal heel onduidelijk.”