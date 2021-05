Kinderen uit hun dak: koningin Máxima verrast klas uit Crooswijk met schoolreisje naar het songfestival

De leerlingen kregen pas 's ochtends te horen dat ze visite kregen. Koningin Máxima bezocht de school om het muziekonderwijs te zien.

Opening muziekspeeltuin

Koningin Máxima opende donderdagochtend een muziekspeeltuin op de Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk. Dat is een plek waar de leerlingen op een speelse manier kennis maken met muziek. Máxima vindt het belangrijk dat muziekonderwijs op scholen wordt gestimuleerd. De koningin is erevoorzitter van de organisatie Méér Muziek in de Klas. Zij stimuleren muziekonderwijs op basisscholen en zijn maatschappelijk partner van het songfestival.

Koningin Máxima op het schoolplein van de Talmaschool | Foto: Rijnmond

Op het schoolplein werd Máxima ontvangen door onderwijs- en songfestivalwethouder Said Kasmi. Ook kreeg de koningin muziekles van pabostudenten. Kinderen van groep 5 en 6 mogen 's middags naar Ahoy om te kijken naar het voorprogramma van het songfestival.

Ander bezoek

Op woensdagmiddag bezocht de koningin ook al onze regio. Ze sprak een aantal mkb-ondernemers die vertelden over de impact van de coronacrisis.