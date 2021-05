Gommers: 'Blij met daling ziekenhuisopnames, maar grote zorgen over stress bij personeel'

De ziekenhuisopnames dalen, het aantal ic-opnames wordt minder en de positieve tests nemen af: ic-arts Diederik Gommers wordt er helemaal gelukkig van. "We zijn nu al ruim tien dagen aan het dalen." Maar er is niet alleen blijdschap. In onze regio zet de daling het traagst door en kampt 80 procent van het ziekenhuispersoneel met flinke stress, terwijl ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. "Het zou dramatisch zijn als deze groep stopt met werken."

In een maand tijd is Nederland van 840 bezette ic-bedden naar 640 bezette ic-bedden gegaan, zegt Gommers. "Dat is echt een goede daling. Het zou betekenen dat de normale manier van werken weer snel kan worden opgepakt." Alleen die daling is nog niet direct voelbaar op de werkvloer in het Erasmus MC.

'Het drukst in onze regio'

"We zijn de regio die het het drukst heeft. Iedere dag hebben we nog wel een ic-bed tekort", zegt Gommers over zuidwest-Nederland. In tegenstelling tot de rest van Nederland, daar zet de daling harder door.

De grootste groep mensen die op de ic liggen zijn volgens Gommers 70-plussers. Zij die net te laat waren voor hun coronavaccinatie of na de eerste prik nog ziek zijn geworden. Vaak duurt het herstel van deze groep lang. "Ze denken op te knappen, maar dan verslechtert het. We hadden laatst iemand die 80 dagen op de ic had gelegen. Dan heb je nog een hele lange weg te gaan om te revalideren." Onder de 70-plussers zijn geen mensen die al twee keer zijn gevaccineerd.

'80 procent kampt met flinke stress'

Het ziekenhuispersoneel moet, zegt Gommers, verplicht drie weken op vakantie in augustus. Dat is hard nodig, want 'mensen zijn echt gebroken'. Alleen of iedereen na die vakantie ook nog terugkomt, is nog maar de vraag. Want 80 procent van het ziekenhuispersoneel kampt met flinke stress, zonder te weten hoe daarmee om te gaan. "We gaan heel veel energie steken om deze mensen te behouden voor de ic. Dat is voor ons in het Erasmus MC belangrijk, maar ook voor andere ziekenhuizen. Want het zou dramatisch zijn als deze groep stopt met werken."

Dus zegt Gommers: "We gaan straks feestvieren dat covid voorbij is, maar ook veel energie steken in hoe we het personeel kunnen vasthouden." Om het einde van corona in te luiden wordt een groot feest gegeven voor het ziekenhuispersoneel in het theater Walhalla in Rotterdam.

Na de vakantie van het ziekenhuispersoneel in augustus, is het volgens Gommers tijd om de reguliere zorg weer op te pakken.