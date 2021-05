Feyenoord-FC Utrecht zondagmiddag in de Kuip; Utrecht naar de rechter

De finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht wordt zondagmiddag om 12.15 uur in de Kuip gespeeld. De wedstrijd is om veiligheidsredenen verplaatst van zaterdagavond (20:00 uur) naar zondagmiddag. Dat meldt de KNVB.

De gemeente Rotterdam had al een jaar geleden aangegeven dat de finale van Eurovisie Songfestival en een wedstrijd in de Kuip vanwege de strenge veiligheidsredenen niet tegelijkertijd konden worden gehouden. De gemeente is blij met het plan van de voetbalbond.

FC Utrecht schrijft op de eigen website dat het besluit in strijd is met de reglementen van de KNVB voor dit seizoen. De club stapt daarom naar de rechter. Het kort geding dient naar verwachting vrijdag in Utrecht, omdat de KNVB in Zeist is gehuisvest.

Het bestuur betaald voetbal zegt in een verklaring "dat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-off-finale groter zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-off-finale wordt ingewilligd. De belangen van Feyenoord en FC Utrecht afwegend, heeft het bestuur betaald voetbal dan ook besloten om de wedstrijd een dag te verplaatsen."

"Om verder zoveel mogelijk recht te doen aan de sportieve uitgangspunten (de hoogst geklasseerde club speelt thuis omdat die in de competitie de beste resultaten heeft behaald) en omdat het bestuur betaald voetbal vindt dat de strijd om het Europees ticket op het veld moet worden beslecht en niet op papier, heeft het bestuur besloten om in overeenstemming met de regelgeving het verzoek van Feyenoord in te willigen."

De winnaar van dit duel plaatst zich voor de tweede voorronde van de UEFA Europa Conference League.