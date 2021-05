Duncan Laurence heeft corona en treedt niet op tijdens finale songfestival

De zanger moet vanwege zijn positieve test zeven dagen in isolatie en kan daardoor niet optreden. Duncan zal wel optreden, maar dan in een andere vorm.

Afgelopen maandag testte Duncan nog negatief in het testpaviljoen bij het songfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Ahoy. Hij verzorgde de openingsact van de eerste halve finale dinsdagavond. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten en uit een sneltest bleek hij positief.

Het is nog onduidelijk of hij tijdens zijn optreden op dinsdagavond in Ahoy besmettelijk was.