GGD sluit test- en priklocaties vanwege verwachte storm en onweer

Vrijdag zijn de priklocaties dicht in Maassluis en bij het SS Rotterdam op Katendrecht. De testlocatie in Zuidland blijft tot en met maandag dicht. Geplande test- en prikafspraken zijn of worden verplaatst. Wie een prikafspraak had in Maassluis, kan op hetzelfde tijdstip terecht in Schiedam.

Extra prikken

In Schiedam kunnen normaal zo'n 600 tot 700 prikken op een dag worden gezet. Vrijdag wordt de capaciteit daar opgevoerd om de extra prikken te kunnen zetten die eigenlijk gezet zouden worden in Maassluis. De GGD waarschuwt alvast dat mensen daardoor vrijdag iets langer moeten wachten.

Ook test- of prikafspraken in Zuidland of bij het SS Rotterdam worden verplaatst naar andere plekken.