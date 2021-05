Superfan Stien (77) blij gemaakt met dode mus, ze mag vanwege leeftijd niet naar songfestival: 'Sneu hè'

En door die leeftijdsrestricties valt de 77-jarige Stien buiten de boot. Héél jammer, aldus Stien, want wat een prachtfeest vindt ze het songfestival. "Het is grandioos, ik kijk er elk jaar naar. Ik ben gek van de muziek", vertelt ze enthousiast.

Altijd heeft ze gezegd dat als ze kaartjes zou kunnen krijgen of kopen, dat ze dan zou gaan. Dat ze via de gemeente Rotterdam in aanmerking kwam voor de kaartjes voor minima was dan ook fantastisch, alleen gooide het coronavirus roet in het eten.

De teleurstelling werd er nog eens extra ingewreven doordat er een brief op de mat viel met daarin drankmuntjes en kaartjes voor het openbaar vervoer naar Ahoy. "Dat was wel een hele bak zout op de wond ja", zegt Stien teleurgesteld. "Het was niet leuk. Ik denk dat de gemeente en de organisatie van het songfestival elkaar hebben misgelopen.”

'Sneu hè'

Gelukkig is Stien niet voor één gat te vangen en zwerft ze deze week met haar bakfiets alsnog rond in omgeving Ahoy om de sfeer te proeven. Dan mogen de muurschildering van de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy ("Het is prachtig!") en de danse stoplichten bij de Zuiderparkweg natuurlijk niet worden overgeslagen.

Bij Ahoy aangekomen besluit Stien de stoute schoenen aan te trekken: op een drafje gaat ze richting de ingang van Ahoy. "Gewoon even proberen", roept ze achterom. "Als je niets probeert, dan weet je niets." Bij de controle van de kaartjes knoopt ze een gesprekje aan met een medewerker van Ahoy. “Ik had kaartjes maar mag niet naar binnen omdat ik ouder dan zeventig ben. Sneu hè?” Dat beaamt de medewerker. Naar binnen mag ze niet.

Toch werpt de dag wel degelijk vruchten af voor de 77-jarige Stien. Zij én bakfiets vallen op bij een Franse televisieploeg. Na een kort interview glundert Stien van oor tot oor. "Mijn verhaal gaat de wereld over! Dat is grandioos natuurlijk", zegt ze lachend.