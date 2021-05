Vlaardinger (51) veroordeeld voor terrorisme in Libië

Volgens de rechter was de man lid van de terroristische organisatie Ansar Al-Sharia. Deze islamitische militie wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen en trainingskampen voor internationale terroristen.

Liefdadigheid

Ahmad S. vluchtte in 1997 naar Nederland, maar na de Libische revolutie in 2011 reisde hij regelmatig terug naar zijn vaderland. De man ontkent en zegt slechts filmpjes in Libië te hebben gemaakt. Ansar Al-Sharia deed volgens hem aan liefdadigheid.

De Vlaardinger adviseerde de leider van de organisatie, Mohammed Al-Zaharia. Ook riep hij mensen op liquidaties te plegen

De straf is lager dan de zeven jaar cel die justitie in Rotterdam heeft geëist. De rechter houdt er rekening mee dat de man niet zelf heeft gevochten en dat de situatie in Libië complex was; het land was verscheurd door de burgeroorlog.