Liveblog songfestival: Máxima bij generale repetitie in Ahoy, Duncan Laurence heeft corona

- Donderdagavond vindt de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats in Ahoy

- Duncan Laurence is besmet met het coronavirus

15:45 Speciale gast bij generale repetitie songfestival

Op spektakel had het publiek wel gerekend, maar de verschijning van special guest koningin Máxima kwam voor de mensen in Ahoy Rotterdam als een grote verrassing. Een paar duizend mensen kan donderdagmiddag- en avond genieten van liveshows van het Eurovisie Songfestival.

Koningin Máxima bezocht Ahoy samen met basisschoolkinderen van de Talmaschool in Crooswijk om naar de generale repetitie te kijken van het voorprogramma. Ze werd onder luid applaus en gejuich welkom geheten.

15:17 De artiesten zijn er al helemaal klaar voor

Donderdagmiddag is de laatste repetitie en dan is het vanavond het moment daar: de tweede halve finale.

14:32 Al flink druk bij Ahoy

Hoewel de tweede halve finale pas om 21:00 uur start, begint het al aardig druk te worden bij Ahoy.

13:16 Rotterdamse leerlingen blij verrast met koningin én songfestivalschoolreisje

De leerlingen van groep 5 en 6 van de Rotterdamse Talmaschool waren bijzonder verrast toen koningin Máxima donderdagochtend plots op het plein van Speeltuin Vereniging Crooswijk stond. En wat al helemaal tof was: ze mogen alvast het voorprogramma van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zien.

"We zaten allemaal te trillen. Het was spannend! Wanneer zie je nou de koningin? Je ziet nooit de koningin! Dan moet je wel even blij zijn", zegt de 8-jarige Meryem. Ook haar klasgenootje Elif vond het leuk en spannend. "Ik dacht: dit heb je een keer in je leven."

Lees hier meer.

Koningin Máxima en de leerlingen van de Talmaschool | Foto: Rijnmond

12:25 Duncan Laurens is besmet met het coronavirus

Slecht nieuws voor de winnaar van het Eurovisie Songfestival van twee jaar geleden: Duncan Laurence heeft corona en mag daarom niet live optreden tijdens de finale van het songfestival zaterdagavond. Vanwege zijn positieve test moet de zanger zeven dagen in isolatie.

De organisatie van het songfestival heeft bekendgemaakt dat Duncan zaterdag wel te horen zal zijn, maar dan op een andere manier.

Lees hier meer.