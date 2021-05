Liveblog songfestival teruglezen: Superfan Stien mag niet naar binnen en baalt, Duncan heeft 'gebroken hart' na coronabesmetting

- Donderdagavond vindt de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats in Ahoy

18:19 Duncan Laurence zwaar teleurgesteld na coronabesmetting

"Vandaag is een van de meest verdrietige dagen van mijn leven", schrijft zanger Duncan Laurence op Facebook. De artiest werd donderdag positief getest op het coronavirus en kan zaterdag niet optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. "Het is zo ruk om het songfestival vanuit mijn woonkamer te moeten kijken, maar weet dat ik er in mijn hart bij ben... op dat podium waar het allemaal begon."

"Dat ik niet dat podium op kan lopen, voor jullie op kan treden en met jullie dit prachtige moment kan vieren. Ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik ben zó voorzichtig geweest, maar dit soort dingen gebeuren gewoon." Duncan benadrukt wel dat zowel de organisatie als zijn team zoeken naar een manier waarop de zanger alsnog in de finale voor kan komen.

"Eurovision, je bent voor altijd in mijn hart. Wie weet komt er nog een dag waarop ik mag komen en fysiek mag optreden op dat podium. Ik ben heel dankbaar voor alles wat het songfestival me tot nu toe gebracht heeft."

18:01 In een maand tijd, meer dan 24 duizend keer getest

In een maand tijd zijn er meer dan 24 duizend tests afgenomen bij de songfestivalvrijwilligers, crew, delegaties en pers. Van die duizenden test zijn er zestien postief geweest, meldt het Eurovisie Songfestival. Volgens de organisatie kunnen de besmettingen, zoals die bij de IJslandse delegatie en die van Duncan Laurence, niet teruggeleid worden naar Ahoy.

Sinds 6 april zijn er om precies te zijn 24400 testen afgenomen.

17:40 Superfan Stien (77) blij gemaakt met dode mus, ze mag vanwege leeftijd niet naar songfestival: 'Sneu hè'

Groot fan mag je de 77-jarige Stien wel noemen. Ieder jaar kijkt ze naar het Eurovisie Songfestival en dat ze er dit jaar in persoon bij mocht zijn, was een kers op de taart. Alleen is Stien blij gemaakt met een dode mus. Het songfestival is een Fieldlabevenement, wat betekent dat er leeftijdsrestricties gelden.

En door die leeftijdsrestricties valt de 77-jarige Stien buiten de boot. Héél jammer, aldus Stien, want wat een prachtfeest vindt ze het songfestival. "Het is grandioos, ik kijk er elk jaar naar. Ik ben gek van de muziek", vertelt ze enthousiast.

Altijd heeft ze gezegd dat als ze kaartjes zou kunnen krijgen of kopen, dat ze dan zou gaan. Dat ze via de gemeente Rotterdam in aanmerking kwam voor de kaartjes voor minima was dan ook fantastisch, alleen gooide het coronavirus roet in het eten.

De teleurstelling werd er nog eens extra ingewreven doordat er een brief op de mat viel met daarin drankmuntjes en kaartjes voor het openbaar vervoer naar Ahoy. "Dat was wel een hele bak zout op de wond ja", zegt Stien teleurgesteld. "Het was niet leuk. Ik denk dat de gemeente en de organisatie van het songfestival elkaar hebben misgelopen.”

16:37 Sommige artiesten hebben wel iets anders aan hun hoofd dan optreden...

16:24 Duncan Laurence reageert kort op coronabesmetting

Dat Duncan Laurence niet blij is met zijn coronabesmetting zat eraan te komen - daardoor mag hij immers zaterdag niet optreden bij de finale van het Eurovisie Songfestival. Op Twitter reageert de zanger (heel) kort op de positieve test.

16:14 Romy Monteiro vervangt Duncan Laurence bij puntentelling songfestival

Er is een vervanger gevonden voor Duncan Laurence: Romy Monteiro neemt zijn rol over als bekendmaker van de punten van de Nederlandse vakjury. Dat heeft het Eurovisie Songfestival bekendgemaakt.

Duncan Laurence kan er zaterdag bij de finale niet bij zijn, omdat hij donderdag positief testte op het coronavirus. Hij zou eigenlijk optreden tijdens de finale, maar dat gaat ook niet door. Volgens de organisatie zal Duncan zaterdag wel te horen zijn, maar op een andere manier.

Romy Monteiro presenteert het Junior Songfestival en vindt het een enorme eer. “Het voelt onder deze omstandigheden gek om heel enthousiast te reageren. Het is ontzettend vervelend voor Duncan dat hij dit niet meer kan doen en ik wens hem alle beterschap toe. Ik vind het een enorme eer dat ik de punten voor Nederland bekend mag maken zaterdag! De uitslag is zo’n spannend moment in de show voor alle landen en dat ik daar dan onderdeel van mag zijn vind ik heel bijzonder.”

15:45 Speciale gast bij familievariant songfestival

Op spektakel had het publiek wel gerekend, maar de verschijning van special guest koningin Máxima kwam voor de mensen in Ahoy Rotterdam als een grote verrassing. Een paar duizend mensen kan donderdagmiddag- en avond genieten van liveshows van het Eurovisie Songfestival.

Koningin Máxima bezocht Ahoy samen met basisschoolkinderen van de Talmaschool in Crooswijk om naar de generale repetitie te kijken van het voorprogramma. Ze werd onder luid applaus en gejuich welkom geheten.

15:17 De artiesten zijn er al helemaal klaar voor

Donderdagmiddag is de laatste repetitie en dan is het vanavond het moment daar: de tweede halve finale.

14:32 Al flink druk bij Ahoy

Hoewel de tweede halve finale pas om 21:00 uur start, begint het al aardig druk te worden bij Ahoy. Deze mensen wachten op de familievariant van de tweede halve finale.

13:16 Rotterdamse leerlingen blij verrast met koningin én songfestivalschoolreisje

De leerlingen van groep 5 en 6 van de Rotterdamse Talmaschool waren bijzonder verrast toen koningin Máxima donderdagochtend plots op het plein van Speeltuin Vereniging Crooswijk stond. En wat al helemaal tof was: ze mogen alvast het voorprogramma van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zien.

"We zaten allemaal te trillen. Het was spannend! Wanneer zie je nou de koningin? Je ziet nooit de koningin! Dan moet je wel even blij zijn", zegt de 8-jarige Meryem. Ook haar klasgenootje Elif vond het leuk en spannend. "Ik dacht: dit heb je een keer in je leven."

Koningin Máxima en de leerlingen van de Talmaschool | Foto: Rijnmond

Slecht nieuws voor de winnaar van het Eurovisie Songfestival van twee jaar geleden: Duncan Laurence heeft corona en mag daarom niet live optreden tijdens de finale van het songfestival zaterdagavond. Vanwege zijn positieve test moet de zanger zeven dagen in isolatie.

De organisatie van het songfestival heeft bekendgemaakt dat Duncan zaterdag wel te horen zal zijn, maar dan op een andere manier.

