Vuil ophalen op zondag en boetes uitdelen aan afvaldumpers; zo gaat Rotterdam de troep te lijf

Vuilnis ophalen in het weekend moet ervoor zorgen dat er minder afval naast de container belandt. Rotterdammers gooien in het weekend meer afval weg. Daardoor raken containers snel overvol en belanden er veel vuilniszakken naast de bak. Dat levert de meeste klachten in het weekend op, en de vuilophalers starten daardoor op maandag met het wegwerken van een achterstand. "Zondag is een dag waarop Rotterdammers heel veel afval aanbieden en we willen niet dat het twee dagen duurt voordat dat opgeruimd is, dus we gaan een grotere capaciteit inzetten in het weekend en vooral op zondag", zegt wethouder Bert Wijbenga.

Nu rijden de meeste vuilniswagens doordeweeks en in het weekend ligt de focus op het opruimen van excessen van viezigheid op straat.



De gemeente houdt rekening met vuilophalers die vanwege een religieuze overweging niet op zondag willen werken. Volgens de wethouder is dat een klein percentage en zal dat geen problemen voor het weekendrooster opleveren.

Rotterdam is hotspot van afvaltoerisme

Rotterdam gaat afvaltoerisme bestrijden met meer controles. Het fenomeen van afvaldumpingen van buitenaf speelt in Rotterdam vooral in de buitenwijken. Inwoners uit randgemeenten nemen hun vuilniszakken op sleeptouw, omdat ze via een afvalpas een eigen bijdrage moeten betalen voor iedere keer dat ze een zak in de container stoppen. Om die kosten te ontlopen, stoppen ze de afvalzakken in de kofferbak en rijden de gemeentegrens over. In Rotterdam-Nesselande veroorzaakt het veel overlast en zitten containers voortdurend te vol.

"We zijn een hotspot in Rotterdam als het gaat om afvaltoerisme. Ze moeten anderhalve euro per zak betalen en als ze hier met vier zakken komen, is dat zes euro. Dat is big business", zegt Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik. De mailbox van Leefbaar stroomt regelmatig vol met klachten en de oppositiepartij dringt al langer aan op maatregelen, ook tegen afval naast de bak. "Ik zou u elke dag mee kunnen nemen naar een andere wijk in Rotterdam waar het een pestbende op straat is."

Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik met een vuilniszak naast de bak in de hand | Foto: Rijnmond

Meer randgemeenten, zoals Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard en Lansingerland gaan werken met afvalpassen en apart afrekenen voor restafval. Rotterdam is daar overigens niet blij mee. Door het afsluiten van containers dreigt het probleem van afvaldump namelijk alleen maar groter te worden.

Afvaldumpers beboeten

Wethouder Wijbenga gaat het probleem bespreken met zijn collega's in de randgemeenten, die hun inwoners apart laten betalen voor hun vuilniszak. Hij wil meer handhavers inzetten die vuilniszakken gaan openscheuren en controleren op adressen. Vreemde adressen uit een andere gemeente worden dan beboet. Deze inzet wil hij samen met de randgemeenten opzetten. Ook wil hij een campagne starten die duidelijk maakt dat afvaldump illegaal is en bewoners daarvan bewust maakt.

Capelle aan den IJssel heeft in de grenswijken met buurgemeente Zuidplas onlangs afvalpassen ingevoerd. Zo kunnen alleen nog de eigen inwoners hun afval in de containers kwijt en niemand meer van buiten. Volgens Capelle is dit goedkoper dan opdraaien voor de verbrandingskosten van het gedumpte afval.

Slimmere aanpak van bestrijden afvalproblemen

Het CDA Rotterdam wil dit graag uitgezocht hebben voor de Rotterdamse situatie. De VVD vraagt zich af of randgemeenten hun inwoners in het vizier kunnen krijgen met een pasjesgebruik dat wel heel erg afwijkt. Meerdere raadsleden pleiten voor een slimmer gebruik van de sensoren in de ondergrondse containers. Nu wordt een vuilniswagen ingepland als een container voor tachtig procent vol zit en komt die wagen binnen drie dagen legen. Bij probleemcontainers zouden dat eerder moeten.

GroenLinks wil dat Rotterdam net als de buurgemeenten meer gaat aansturen op minder afval produceren en meer scheiden. De wethouder wil op een later moment verder praten met de raad over mogelijke andere oplossingen voor de hardnekkige afvalproblemen.