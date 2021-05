RIVM: 591 nieuwe coronabesmettingen, zevendaags gemiddelde weer gedaald

Hoewel de dagcijfers de afgelopen dagen enigszins fluctueren, laat het zevendaagse gemiddeld wel een daling zien. Dat ligt namelijk op 598. De laatste keer dat het zevendaagse gemiddelde onder de 600 dook, was op 12 maart (594). Uit dat gemiddelde kan opgemaakt worden dat het, ondanks de fluctuerende dagcijfers, aantal nieuwe besmettingen langzaam maar zeker daalt.

Dubieuze mijlpaal

Hoewel er een dalende lijn is te zien in de cijfers, vindt er morgen wel een dubieuze mijlpaal bereikt plaats. De regio Rijnmond doorbreekt dan de 200 duizend besmettingen. Op dit moment zijn er 199612 mensen in de regio besmet (geweest) met het coronavirus.

In de afgelopen 24 uur zijn twee regiogenoten met corona overleden. Zij komen uit Westvoorne en Dordrecht. Vijf mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Zij komen uit Nissewaard (1), Lansingerland (1) en Rotterdam (3).

Inhaaleffect

Landelijk gezien zijn er bij het RIVM tot 10:00 uur donderdagmorgen 4688 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 107 meer dan woensdag. Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds 17 maart gedaald tot onder de 2000. Het zijn er vandaag 1899, 103 minder dan gisteren. Van hen liggen er 621 op de IC (gisteren: 637), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Regiocijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 2595

Albrandswaard: 9 - 2885

Barendrecht: 14 - 5267

Brielle: 3 - 1594

Capelle aan den IJssel: 20 - 7641

Dordrecht: 20 - 14021

Goeree-Overflakkee: 14 - 4479

Gorinchem: 11 - 3995

Hardinxveld-Giessendam: 6 - 2685

Hellevoetsluis: 1 - 3404

Hendrik-Ido-Ambacht: 6 - 3549

Hoeksche Waard: 19 - 8284

Krimpen aan den IJssel: 7 - 3620

Lansingerland: 15 - 6357

Maassluis: 14 - 3406

Molenlanden: 11 - 5519

Nissewaard: 28 - 8640

Papendrecht: 11 - 3492

Ridderkerk: 18 - 5628

Rotterdam: 293 - 75398

Schiedam: 18 - 9132

Sliedrecht: 4 - 3276

Vlaardingen: 26 - 8369

Westvoorne: 2 - 1139

Zwijndrecht: 15 - 5237

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.