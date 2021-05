Rechtszaak fataal ongeluk 5-jarige Brandon uit Rotterdam uitgesteld

De rechtszaak over een fataal ongeluk in Rotterdam waarbij de vijfjarige Brandon om het leven kwam, is uitgesteld. De verdachte blijkt in België vast te zitten en kan niet op korte termijn naar Nederland komen.

In oktober 2019 werd het jongetje geschept door een bestelbusje, toen hij overstak op de Messchertstraat in Rotterdam-West. De 22-jarige bestuurder had geblowd en volgens justitie werd zijn zicht belemmerd door spullen op het dashboard.



De berechting was voor donderdag 20 mei gepland, maar enkele weken terug bleek dat de man in België is opgepakt. Noch justitie noch zijn advocaat weet voor welk delict hij daar in de cel zit. Omdat het onderzoek bij de zuiderburen nog loopt, kan hij niet direct naar Nederland te komen. De rechter heeft nu de opdracht gegeven hem via een Europees Opsporingsbevel (EOB) naar Rotterdam te halen.



Als de Belgische justitie niet meewerkt, dan zijn er nog twee mogelijkheden. Of hij wordt met een videoverbinding verhoord, of de rechtszaak wordt zonder hem door zijn advocaat afgehandeld. De verwachting is dat het proces niet eerder dan in het najaar wordt gehouden.



Zijn advocaat Paul Verloop zal gaan betwisten dat het blowen en de spullen in de auto de oorzaak zijn geweest van het ongeluk. Zijn cliënt wordt niet alleen van het fatale ongeval verdacht, maar ook van het weigeren van een bloedproef. Daarnaast is hij vier maanden na het ongeluk weer achter het stuur aangetroffen, terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken. Ook toen weigerde hij een bloedproef. De Rotterdammer had nog twee voorwaardelijke straffen staan, eveneens vanwege rijden zonder rijbewijs.