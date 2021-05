Bejaarde vrouw tijdens diefstal winkelwagen meegesleurd

Een poging tot diefstal van een winkelwagentje met boodschappen in Dordrecht. Slachtoffer is een bejaarde vrouw, die doordat ze het winkelwagentje niet direct loslaat, een aantal meters over het trottoir wordt meegesleept.

De 86-jarige vrouw doet op donderdagmorgen 29 april vanaf een uur of tien boodschappen bij de Lidl aan de Van Oldenbarneveldtstraat. Als zij kort voor 11.00 uur met het boodschappenwagentje naar huis loopt vraagt een man in de Henri Polakstraat aan haar of ze hem even kan helpen.

Ze antwoordt dat dit vanwege haar leeftijd niet lukt en loopt door. Kort daarna grijpt de verdachte al fietsend het wagentje. De vrouw valt en wordt meegesleurd. Op dat moment loopt er een oudere man de Henri Polakstraat in. De dief ziet de man en gaat er vandoor zonder karretje. De politie wil graag met deze man praten, omdat hij mogelijk een getuige is.

De vrouw raakt lichtgewond en is nog steeds overstuur van wat haar is overkomen. Er zijn geen beelden van de straatrover, maar volgens het slachtoffer is het een blanke man van ongeveer 30 jaar oud, die accentloos Nederlands spreekt. Hij heeft lang grijs haar dat op zijn schouders valt.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.