Twee mannen rammen gevel met auto en stichten brand

Een bedrijf in Rotterdam-Zuid wordt het slachtoffer van een bijzondere manier van brandstichting. De daders rammen eerst met een auto de pui. Vervolgens pakken ze jerrycans en steken het pand in brand. De schade is groot.

De aanslag is in de nacht van 20 op 21 februari rond half vier ‘s nachts. De daders rijden met een grijze Fiat Punto met Franse kentekenplaten naar het bedrijf in de Plompertstraat. Na de brandstichting vluchten ze lopend.

Aangezien tijdens die periode de avondklok nog van kracht is, is de rijdende auto of het wegvluchten van de mannen wellicht iemand opgevallen. Of misschien herkent u de daders van de camerabeelden?